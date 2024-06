ED PANČEVO: Bez struje sutra potrošači u Pančevu i Banatskom Brestovcu

Zbog planiranih radova na električnoj mreži u utorak, 4. juna, bez struje će biti potrošači u Pančevu i Banatskom Brestovcu.

Pančevo:

08:00 – 09:00 Cara Dušana od Vladimira Žestića do Kraljevića Marka(parna strana),Vladimira Žestića od Cara Dušana do Cara Lazara

08:30 – 14:00 Bavaništanski put od Doma Slepih ka Bavaništu(sa prosecima)

10:00 – 12:00 Petefi Šandora od kućnog broja 122 do 166,Grobljanska od Petefi Šandora do Svetozara Markovića

12:30 – 14:30 Boračka od Svetozara Markovića do Janošikove,Janošikova od Boračke do Poljske,Poljska od Janošikove do Petefi Šandora

(Pančevac)

JP SRBIJAGAS Deo Pančeva u danas i sutra bez gasa