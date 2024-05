JP SRBIJAGAS Deo Pančeva u ponedeljak i utorak bez gasa

JP „Srbijagas“, saopštava da će u Ulici Dimitrija Tucovića, od ulice Moše Pijade do ulice Mihajla Pupina, zbog radova na rekonstrukciji gasovoda u toj ulici, doći do kratkotrajnog poremećaja u isporuci prirodnog gasa od ponedeljka, 3. juna od 8 sati, do utorka, 4. juna do 15 sati.

Bez gasa će ostati svi potrošači u navedenom delu ulice Dimitrija Tucovića u Pančevu, odnosno oni potrošači čija domaćinstva imaju kućne brojeve od 29 do 89 (neparna strana ul. Dimitrija Tucovića) i od broja 24 do 98A (parna strana ul. Dimitrija Tucovića).

Po završetku radova JP „Srbijagas“ će otpočeti sa redovnom isporukom gasa.

(Pančevac)