TEŠKO STANJE U SRPSKIM MALINJACIMA Radnika ima ali nema šta da se bere: Rod crvenog zlata biće oko 35.000 tona

Ivanjica – Nakon što je objavljeno da su malinari na sastanku sa ministrom poljoprivrede postigli dogovor, Dobrivoje Radović iz Asocijacije malinara Srbije ističe da je to samo predlog, a da konačna odluka još nije doneta i da se konstruktivni razgovori sa resornim ministarstvom tek očekuju.

– Dve hladnjače su predložile tu cenu od 250 dinara, jedna je izašla čak i sa predlogom od 190 dinara. Međutim, to nije zvanično dogovoreno, jer mi sa tim apsolutno nismo zadovoljni. Biće novih sastanaka nadam se na obostrano zadovoljstvo. Ministarstvo je obećalo da će stati uz primarne poljoprivredne proizvođače, da li će metodom preko subvencija ili metodom preko hladnjačara.. mi tražimo 350 dinara plus pdv, ima metoda i ima lufta da se to plati, rekao je za RINU Radović.

On dodaje da je ove godine pad proizvidnje maline od 40 do 70 odsto, mnogo je manja sama ponuda i to će u određenoj meri diktirati cenu.

– Ove godine ćemo imati proizvodnju od 25 do 30.000 tona, što je dosta manje nego prethodnih godina. Stoga u narednom periodu očekujemo kontruktivniji razgovor, jer i sami hladnjačari vide da nema dovoljno maline sa terena, a nema je ni u svetskim, ni u evropskim zemljama koje su poznate kao veliki proizvođači, ističe Radović.

Ističe da nisu ostale ni bilo kakve zalihe od prethodnih godina, samo određena količina prerađivina a da je svo voće koje je stajalo u hladnjačama do sada prodato.

– Naš zahtev ostaje akontna cena od 350 dinara, plus pdv sa tendencijom rasta, neki maksimum koji može da dosegne cena po kilogramu u jeku sezone je oko 400 dinara. Nama su rekli da cena zavisi od ponude i potražnje, a mi imamo ponudu manju i do čak 70 odsto u zavisnosti od mesta do mesta. Potražnja je ostala ista. Ova cena koju tražimo je optimalna, ne samo da mi zaradimo ove godine nego da bi sačuvali malinogorja i za godine koje nam tek dolaze. Sa cenom koju su oni predložili, to je nemoguće, naglašava Radović.

Prinosi crvenog zlata su vištestruko manji iz više razloga. Nezadovoljni proizvođači do sada su već povadili oko 10 odsto zasada maline u Srbiji, zatim klimatske promene koje uslovljavaju lošiji rod iz godine u godinu, velika su ulaganja a jako slaba zarada poslednjih godina.

– Berači i radnici u malinjacima ove sezone nisu problem, problem je što neće imati šta da se bere nažalost. Dnevnice se kreću od 4 od 5 hiljada dinara u zavisnosti od uslova, ili od 70 do 100 dinara po ubranom kilogramu, zaključuje Radović.

(Pančevac/RINA)

