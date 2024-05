BERBA MALINE POČINJE ZA MANJE OD MESEC DANA: Evo kolike su dnevnice sezonskih radnika! DOBAR RADNIK ZLATA VREDAN

Berba maline u zapadnjoj Srbiji počinje za nešto manje od meseca dana. I dok se cena maline još uvek nagađa, dnevnice sezonskih radnika već su poznate. Aprilski mraz prepolovio je ovogodišnji rod u zapadnoj Srbiji, a ono što je ostalo obraće sezonski radnici za dnevnicu koja neće biti manja od četiri hiljade dinara.

Malinar Radojko Bujošević iz Trešnjevice kod Arilja kaže za Euronews Srbija da će angažovati 40-45 radnika za dnevnicu od 5.000 do 6.000 dinara.

„Toliko će biti sigurno, zavisi da li je stan moj ili putuju kući“, dodaje on.

Prosečan berač dnevno može da ubere 50 kilograma maline, ali do takvih je danas teško doći. Malinar Momčilo Bujošević rekao je za Euronews Srbija da je dobar radnik zlata vredan.

„Nije malo da se plati ni 5.000-6.000 dinara, ali i nema ih. Ne bi me čudilo onda da počnu da dovode Kineze, da počnu i oni da rade, pošto su oni malo brojniji nego mi“, navodi Bujošević.

Pripadnice lepšeg pola koje beru maline obaraju rekorde i to do 80 kilograma ubranih plodova. „Za muškarca je teško da stoji u mestu 10-12 sati, a ženama to ide lakše. Mnogo bolji su berači žene, po meni i lepše rade i sve“, rekao za Euronews Srbija malinar Milan Bujošević.

Kolika će cena maline biti ove godine?

Predsednik Asocijacije malinara Srbije Dobrivoje Radović kaže za Euronews Srbija da svi znaju kolike će biti dnevnice berača, a nisu poznate cene maline.

„Prvo da vidimo da li će imati šta da se bere i koja će biti cena maline. U ovom momentu videli ste da imamo od 50 do 70 odsto manje maline na tržištu cele Srbije, ne samo u Ivanjici. I to je najveći problem“, rekao je Radović. On smatra da su prošle godine „opljačkani“ poljoprivredni proizvođači sa cenom od 200 dinara.

„Nešto realno u ovoj 2024. godini je 400 dinara akontna cena maline sa tendencijom rasta ka gore. Šta to govori tendencija rasta ka gore? Vi kao kupac dođete i kupujete, nemate malinu i morate da platite još više. Znači, neće biti maline u Srbiji, to je problem“, rekao je Radović.

On kaže da se mora rešiti problem sa hladnjačarima i da očekuje da će novi ministar poljoprivrede sagledati situaciju i razumeti istinu sa terena.

„I njega pozivamo, kao vi što ste došli jutros ovde u šest sati u Ivanjicu po ovoj magli, da dođe da vidi kako je u plantaži i kakva je to malina“, rekao je Radović.

Na sastanku sa ministrom, koji je najavio da se otvara novo tržište za crveno zlato iz Srbije, a to je Kina, razgovaraće se i o tome koliko se zapravo u Srbiji proizvodi maline.

„To je prethodna ministarska počela da rešava. U bazi podataka vodi se pod malinom 24.000 hektara. Istiniti podaci su 14.000 hektara. Istinita proizvodnja 2023. godine je bila od 50.000 do 54.000 tona. Nažalost, ove godine, na našu nesreću i na nesreću svih, to će biti proizvodnja od 25.000 do 30.000 tona plafon. Mi želimo da ministar da nama on istinu kaže, da preko svojih institucija i države dođe do određene institucije da se vidi koliko smo izvezli, koliko smo uvezli, koliko je prodato, po kojoj ceni. A ne da izvozi ćerka firma, ovde se plati 200 dinara, a izvozi se tamo po 400“, kaže Radović.

(Euronews Srbija)

