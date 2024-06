ED PANČEVO: Bez struje sutra potrošači u Pančevu, Kovinu, Alibunaru i Vršcu

Zbog planiranih radova na električnoj mreži u sredu, 12. juna, bez struje će biti potrošači u Kovinu, Pančevu, Vršcu, Alibunaru.

Pančevo:

08:30 – 10:00 – Bačvanska od Kozaračke do Osogovske, deo Osogovske desno od Bačvanske, Gornjačka od Bačvanske ka crkvi.

10:30 – 11:30 – Ul. Bukuljska.

11:00 – 12:30 – Ozrenska, Velebitska, deo Oplenačke ulice.

12:00 – 12:45 – Ul. Hercegovačka od Sremske do pruge.

Kovin:

08:00 – 13:00 – Dejana Branka od početka do Vatrogasne, Cara Lazara od početka do Trga Žarka Zrenjaninia, Dunavska cela ulica, Krečanska od V. Karadžića do broja 19, Trg Ž. Zrenjanina od C. Lazara ka Proleterskoj, Banatska cela ulica, S. Miletića cela ulica, Vašarska cela Ulica, Kovinska cela ulica

Alibunar:

09:00 – 14:00 – Cela naseljenja mesta Janošik, Jermenovci i Lokve.

Vršac:

08:30 – 10:00 – Sterijina 148-166 I 127-175, Svetozara Markovića, Dalmatinska, Grozdanova.

10:30 – 12:00 – Stambene zgrade Hemograd Trg cveća 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ulica katalpi 3 i 4, Kaštel, Toplana u Hemogradu.

12:30 – 14:00 – Brestova 2-16, Platana 5-12, Lipa 18-40, 21-35, Breza 2, 4, 10, 12, 22, 24, 5, 13, Svetozara Markovića 43a, Dečiji Vrtić Hemograd.

(Pančevac)

