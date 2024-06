NAJLEPŠE JE U VODI: Proradio otvoreni bazen

Pedesetometarski bazen, koji je spas u vreme vrelog leta i samim tim omiljeno mesto u gradu najvećeg broja Pančevki i Pančevaca – otvoren je danas za građanstvo. Kako su nam rekli nadležni iz JKP-a „Mladost”, najpre su isprobane mlaznice i čitav sistem. Potom, bazen je napunjen vodom i spreman je za letnju sezonu.

Dakle, kupači mogu da se rashlađuju od 20. juna, pa sve do poslednjeg sunčanog dana u ovoj godini. Najbolja letnja gradska ponuda glasi: otvoreni bazen će Pančevke i Pančevci i svi gosti našeg grada moći da posećuju svakog dana od 10 do 18 sati. Cene su sledeće: karta za decu od pet do deset godina košta 230 dinara, a za one starije od te granice 320 dinara. Postoji mogućnost i da se kupi set karata za deset dolazaka: za mlađe on staje 1.750 dinara, a za odrasle 2.720 dinara.

Inače, dimenzije otvorenog plivačkog bazena su pedeset puta 21 metar, što znači da zauzima površinu od 1.050 kvadratnih metara. Dubina mu je između 1,2 i 2,1 metra. Najplići deo bazena je nasuprot ulazu u kompleks, a odatle kreće kosina u dužini od 25 metara, gde dostiže dubinu od 2,1 metra, koja je u sledećih 25 metara identična, sve do osam skakaonica.

Otvoreni bazen je izgrađen 1969. godine, a 1985. godine je rekonstruisan, kada mu je ugrađeno filtersko postrojenje. Opštepoznato je da je voda na pančevačkom bazenu izuzetnog kvaliteta. Da to tako bude uvek, brine Zavod za javno zdravlje iz Pančeva, koji vrši bakteriološku i hemijsku kontrolu vode dva do tri puta nedeljno. Treba napomenuti da je na postojećim česmama i tuševima voda za piće. Toaleti su uvek bili pristojni, održavaju se i dok su kupači tu, a i pošto oni napuste bazen.

Ono što je kupačima i svima ostalima koji vode računa i o najmanjim detaljima veoma važno jeste bezbednost korisnika. I tu je sve kao pod konac: u zavisnosti od broja kupača, od tri do sedam budnih i pažljivih licenciranih spasilaca uvek je pored bazena. Njihov posao je i da skreću pažnju posetiocima na kućni red, koji mora da se poštuje.

(Pančevac/S. T.)

