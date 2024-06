RADOVI NA STRELIŠTU: Gradi se nova crpna stanica

Radovi na Strelištu su nastavljeni. Gradska menadžerka u prethodnom sazivu Maja Vitman rekla je na gradilištu u Ulici Dušana Petrovića Šaneta da se u njoj radi po fazama. Objasnila je:

– Pored kišne kanalizacije koju gradimo, u saradnji s JKP-om „Vodovod i kanalizacija” rekonstruišemo i dotrajalu vodovodnu mrežu i fekalnu kanalizaciju, sa svim potrebnim priključcima. Izgradnja nove crpne stanice je važna investicija koja će stvoriti mogućnost za nastavak radova na izgradnji nove atmosferske mreže. Razgovori s našim sugrađanima i njihove preporuke imaju važno učešće u definisanju ciljeva. Od ponedeljka, 1. jula, za građane se planira puštanje za saobraćaj dela Ulice Dušana Petrovića Šaneta, dok će u okviru druge faze radova, i to na rekonstrukciji Prešernove i Dušana Petrovića Šaneta do Ulice Radivoja Koraća, ovaj deo biti zatvoren, kako bi bile urađene podzemne instalacije u poslednjih 65 metara. Nastavljaju se izgradnja atmosferske i rekonstrukcija fekalne kanalizacije, nakon čega će ulica biti asfaltirana, biće postavljena nova autobuska stajališta, rekonstruisane pešačke staze i izgrađeni novi parkinzi. Drago nam je da utičemo ne samo na izgled već i na bezbednost svih učesnika u saobraćaju, imajući u vidu blizinu osnovne škole i vrtića.

Radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u ulicama Dušana Petrovića Šaneta i Prešernovoj su završeni. Što se tiče radova na izgradnji fekalne i kišne kanalizacije, preostalo je da se uradi još 65 metara u Ulici Dušana Petrovića Šaneta, od Ulice Nadežde Petrović do Ulice Radivoja Koraća. Ovi radovi će se izvoditi od 1. jula i ta deonica će biti zatvorena za saobraćaj. U toku je asfaltiranje kolovoza u Ulici Dušana Petrovića Šaneta od Veljka Vlahovića do Jovana Bijelića. Crpna stanica atmosferske kanalizacije će se po planiranoj dinamici kompletirati do 1. septembra ove godine.

Ukupna ugovorena vrednost radova na atmosferskoj kanalizaciji, obuhvatajući dužinu mreže od 1.036 metara s pripadajućom crpnom stanicom, iznosi nešto više od 100 miliona dinara, s PDV-om.

(Pančevac / S. Trajković)

