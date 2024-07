NOLE DANAS IZLAZI NA TEREN Evo kada će Đoković započeti pohod ka osmoj tituli na Vimbldonu

Skoro pola života proveo je na Vimbldonu. Novak Đoković spreman za 19. nastup na grend slemu u Londonu. Srpskom 37-godišnjem teniseru u današnjem megdanu na crtu će izaći malo poznati Čeh Vit Kopriva, 123. teniser na ATP listi.

Dobra situacija sa kolenom, ali i pozitivna tradicija su uz Noleta na početku trećeg slema u sezoni. Naime, naš as nikada nije izgubio u uvodnoj rundi takmičenja. Uz prefektan učinak od 18-0, premijere uglavnom ne donose stres za navijače. U poslednje vreme jedino su Korejac Kvon 2022, i Britanac Drejper sezonu ranije uspevali da uzmu po jedan set. Poslednji „klimavi“ meč prvog kola desio se još 2010, ali je tada morao dobrano da zaradi ne bi li izvojevao trijumf. Belgijanac Olivije Rohus vodio je sa 1:0 i 2:1 u setovima, ali je morao da pruži ruku boljem Đokoviću.

– Nisam došao ovde da igram nekoliko rundi, želim da se takmičim za titulu. Sve ovo do sada mi je dalo optimizam da mogu da se takmičim za pehar. Kad god izađem, radim sve da pobedim. Ne vidim sebe da kalkulišem. Ne vidim opreznost pri pokretima. Tako igram čitave karijere. Ako nemam sigurnost da to mogu, ne bih ovde bio sa vama – rekao je Novak pre turnira.

Standard koji je Novak postavio na Ostrvu je neverovatan. U poslednjih pet nastupa ima četiri titule iz pet finala. Perfektan niz pokvario je prošle godine Karlos Alkaraz. Osim mladog Španca, do lane jedini čovek koji je pobedio kada je Srbin dolazio do finala, bio je Britanac Endi Marej i to 2013. godine.

Poslednji put kada Đoković nije dogurao do druge nedelje nadmetanja bilo je još davne 2016. godine. Tada se mučio sa povredom lakta, a posle poraza na „terenu jedan“ od Sema Kverija, peh je eskalirao. Retko se dešvavalo da poklekne u prvim rundama. U prvom nastupu još 2005, dogurao je do treće runde, a tada je Francuz Sebastijan Grožan bio bolji. Godinu kasnije otišao je korak dalje. Međutim, u osmini finala imao je nesreću da naleti na „minu“ nezgodnog Hrvata Marija Ančića. Dve godine kasnije, dogodio se najranije ispadanje, a to je ujedno i najslabije rangirani igrač koji je savladao Noleta – Rus Marat Safin, u tom periodu 75. teniser sveta.

Stoga, Kopriva rodom iz Biloveca, koji se prvi put nalazi u glavnom žrebu Vimbldona, ne bi smeo da predstavlja problem osvajaču 24. GS titule, od kojih sedam na londonskom grend slemu.

Meč je na programu od 16.30, a prenos možete pratiti na Sport klub 1.

(Pančevac/Novosti)

