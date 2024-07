ZEMLJOTRES U GRČKOJ Jači potres registrovan na Kritu

Zemljotresjačine 3,8 stepeni Rihterove skale pogodio je jutros Grčku, javlja EMSC.

Potres je registrovan na Kritu, 63 kilometra od Irakliona, na dubini od 14 kilometara.

Trenutno nema informacija o povređenima ili materijalnoj šteti.

🔔#Earthquake (#σεισμός) M3.8 occurred 63 km NE of #Irákleion (#Greece) 39 min ago (local time 09:34:24). More info at:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/Wb2s4uBTDf

🖥https://t.co/RuWyD5BiNv pic.twitter.com/9XMMrkX04A

— EMSC (@LastQuake) July 4, 2024