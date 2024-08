SMRAČILO SE U ŠUMADIJI! RHMZ izdao najnovije upozorenje: Vreo dan seku PLJUSKOVI SA GRMLJAVINOM

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će u naredna dva sata u Šumadiji uz lokalni razvoj oblačnosti doći do kratkotrajnih plјuskova sa grmlјavinom.

RHMZ je najavio da će se veoma toplo zadržati i danas uz najvišu dnevnu temperaturu od 33 do 38 stepeni, a uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se i kratkotrajni plјuskovi sa grmlјavinom.

Toplotni talas i dalje na snazi

Na snazi je i dalje upozorenje na izraženi toplotni talas na području cele Srbije.

– I danas će biti veoma toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 33 do 38 stepeni. Početkom sledeće sedmice postepen pad temperature koja će se kretati u intervalu od 29 do 36 stepeni – upozorava RHMZ.

U Beogradu će danas biti do 37 stepeni, dok će se naredne sedmice temperatura kretati do 31 do 33 stepena.

Upaljeni meteoalarmi

U celoj Srbiji danas je na snazi narandžasti meteoalarm zbog visokih temperatura, dok je u Pomoravlju na snazi najviši stepen upozorenja.

Žuto upozorenje na snazi je na teritoriji cele zemlje zbog grmljavine.