Kukuruz se sav osušio, visoke temperature uzimaju danak na srpskim njivama: Navodnjavanje jedino rešenje ali vode nema

Čačak – Dugotrajna suša zavrnula je slavine u skoro svim krajevima Srbije, ali svoj danak uzima i na njivama. Usled visokoh temperatura u ovom preiodu godine najviše su pogođeni ratarski usevi, pre svega kukuruz i krompir.

– Imam nekoliko parcela na negde oko dva hektara, negde je kukuruz znatno bolji, međutim ima o lošijih parcela gde je trenutno kukuruz u fazi kada se ulebio, što znači da je suša to izazvala ranije”, kazao je za RINU Goran Bojović poljoprivrednik iz sela Brezovice.

Iz Poljoprivredne savetodavne stručne službe poručuju da se usked ovakvih vremenskih uslova, mora posvetiti dodatna pažnja u svim zasadima.

– Važno je naglasiti da u onim predelima gde se radi navodnjavanje manje su štete, dok tamo gde toga nema ima čak I pukotina u zemlji gde se lišće suši, tu nema spasa. Suša, inače utiče i na povećanu brojnost štetočina, pre svega kukurznog plamenca i kukuruzne sovice. Visoke temperature veoma pogoduju namnožavanju ovih štetočina”, pojasnila je Ljiljana Stojković Jovanović iz PSSS.

Ona je naglasila da postoji i način zaštite useva od posledica suše I visokih temperatura.

– U principu, treba na vreme preduzeti mere, najpre do stenica, najbolje s proleća kada one tek izlaze iz skloništa tada odraditi neke mere, jer ih je u tom period naljakše suzbiti. Sada, u ovom momentu najugroženije su povrtarske kulture treba voditi računa jer one otvaraju puteve za prodor štetnih fitopatogena i raznoraznih gljiva. Trenutno, je predlog struke, ako je ikkao moguće navodnjavanje, da se parti situacija, a kod kukuruza je bitno proceniti momenat kada je on zreo da se skine sa parcela i naravno uslovi pri skladištenju”, rekla je Stojković Jovanović.

(Pančevac/RINA)

Ovo će biti jedini Skywalk na Balkanu: Izgradnja fascinantnog staklenog vidikovca na Kablaru privodi se kraju