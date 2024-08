17. SALON „IVANOVO U FOKUSU“: Sve manje izvornih seoskih motiva

Manje motiva iz Ivanova, sve više fotografija koncerata, kvalitet na nivou iz prethodnih godina – tako ukratko glasi izveštaj sa 17. Salona umetničke fotografije „Ivanovo u fokusu”, koji je otvoren u četvrtak, 15. avgusta.

Nagrađeni na 17. salonu „Ivanovo u fokusu”

Salon umetničke fotografije „Ivanovo u fokusu” kao izložbu prvog ranga priznaje Foto-savez Srbije. Među 200 pristiglih radova iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Švedske od oko 100 autora prvu nagradu je zaslužio Dragoslav Mirković (majstor fotografije Foto-saveza Srbije) za fotografiju „Kum”. Druga nagrada je dodeljena Aleksandru Mihailoviću („Zašto”), a treća Draganu Lapčeviću (MF FSS) za fotografiju „Žmurke”.

Pohvaljeni su Borisav Blagojević („Mala kuća u preriji”), Petar Jončić („Kontakt”), Marija Radojičić („Gracija”) i Milenko Radovanov („Duž nasipa”).

Na slobodnu temu, kao što se i očekivalo, stiglo je mnogo više radova, skoro 600 – pored Srbije, i iz Bosne i Hercegovine i Slovenije. Žiri u sastavu: Milan Marković (majstor fotografije) i Zoran Pavlović i Zoltan Bisak (kandidati za majstora fotografije) odlučio je da je prvu nagradu zaslužila Marija Radojičić (foto-amater drugog reda FSS-a) za fotografiju „Na molitvi 01”, drugu Đani Bardoti (foto-amater prvog reda FSS-a) za fotografiju „Marina”, a treću Maja Tomić („Jutro”).

Pohvale su dobili: Igor Dešić („Karanfil”), Pera Nikolić („Poetry of Sadness”), Aleksandar Žarkov („Iza zida”) i Goran Jordanski (FA1 FSS/AFIAP) za fotografiju „Brzina 3”.

U kategoriji kolekcija najbolja je bila Jovana Golić (F2 FSS) – „Harmony”, „Perfection” i „Snow Man”. Druga nagrada je dodeljena Aleksandru Tomuliću (EFIAP) – „Skater”, „In the pavilion” i „Walker”, a treća Edu Igliču (KMF FSS / EFIAP) – „Leti do snova, daleko”, „Čekanje voza” i „Hajde, mama”. Pohvaljen je Aleksandar Jovanović (KMF FSS) za kolekciju fotografija „Kordoba 35”, „Ronda 27” i „Stepenice“