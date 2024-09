STIPS: Cena kupusa značajno SKOČILA!

Reporteri STIPS-a zabeležili su cene voća i povrća na pijacama širom Srbije. Proteklu nedelju obeležio je značajan rast cene kupusa na Kvantašu u Beogradu, koji je posledica slabije ponude.

Rast cene kupusa na beogradskom Kvantašu

Znatno slabija ponuda kupusa na prodajnim punktovima uslovila je rast cene u odnosu na prethodni period, pošto je dominirao iznos od 65 din/kg. Pored kupusa skuplji su bili brokoli, cvekla, beli luk, paprika babura, šargarepa, zelena salata, praziluk, zelena salata, lubenica i dinja.

Jeftiniji su bili blitva, krastavac salatar, patlidžan, pasulj šareni i tikvice. Ponuda voća bila je nešto slabija nego prethodne sedmice na kvantaškoj pijaci u Beogradu. Zabeležen je rast cena grožđa sorte Italija i kupine.

Za razliku od njih jeftiniji su bili breskva i borovnica.

Kalenić pijaca Beograd

Uobičajena je bila ponuda voća na zelenoj pijaci Kalenić. Jeftinije su bile borovnice, grožđe belo ostalo, dok su poskupele šljive. U ponudi su se pojavile sorte grožđa Afus -ali i Hamburg. Solidna ponuda povrća bila je na zelenoj pijaci Kalenić.

Niže cene zabeležene su kod blitve,boranije, brokole, dinje, karfiola i zelene salate, dok je poskupela lubenica, paprika babura, šilja i zelen.

Cene voća i povrća u Čačku

Ponuda sezonskog povrća na zelenoj pijaci u Čačku bila je dobra. Krompir se prodavao po ceni od 100 do 120 din/kg, dok je cena paradajza varirala od 120 do 130 din/kg, a kupusa 50 do 60 dinara.

Šampinjoni su koštali 320 do 350 dinara. Paprika ove sedmice se prodaje po ceni od 180 do 200 dinara., šargarepa 100 do 120 dinara. U ponudi je sve više grožđa i cena je 250 dinara. Malina i kupina se prodaju po ceni od 600 dinara.

Ostale cene se nisu menjale u odnosu na prethodnu sedmicu.

Kvantaška pijaca u Leskovcu

Na kvantašu u Leskovcu u odnosu na prethodnu nedelju imamo rast cena breskve, nektarine, kruške, grožđa, dinje, luka belog, paprike babure i šilje.

Za razliku od njih došlo je do pada cena krastavca salatara, paškanata i tikvica.

Cene voća i povrća u Vranju

Zelenu pijacu u Vranju karakteriše prosečna ponuda poljoprevrednih proizvoda, ali je prodaja na nezadovoljstvo proizvođača bila dosta slaba.

Jeftiniji su u odnosu na prethodni period bili banana, breskva, grožđe belo i crno ostalo, grožđe Kardinal, nektarine, šljive, paprika babura, ljuta i šilja.

Pijaca u Loznici

Solidna je bila ponuda sezonskog voća i povrća na zelenoj pijaci u Loznici tokom protekle nedelje. Jeftinijie su bile crne i bele sorote grožđa, cvekla i paradajz, a skuplji banana, lubenica i paprika ostala.

(STIPS)

