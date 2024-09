Mural sa likom Bore Čorbe: Za rekordna tri dana urađen u Jagodini

Jagodina – Četiri dana od smrti, rok legenda Bora Đorđević dobio je mural sa svojim likom u Jagodini i to zahvaljujući mladom i perspektivnom umetniku iz ovog grada Savi Mavariću, poznatijem kao SaskiArt. Uz fenomenalno iscrtan Borin lik, ispasini su i stihovi njegovog velikog hita “Pogledaj dom svoj Anđele”.

– Izrada murala je trajala 3 dana, bilo je naporno i teško najviše zbog sunca ali sam navikao tako da radim. Inspiraciju za crtanje mi je dao moj otac, on me je i angažovao, zapravo ovaj mural je njegova ideja i želja i ja sam mu to ostvario, jako je voleo Boru Čorbu, išao je na mnogo koncerata širom bivše Jugoslavije, mural se nalazi ispred naše zgrade i jako mu se sviđa kako je sve ispalo, zaista su se svi oduševili i svima je jako drago što je Jagodina dobila ovako lep mural i sećanje na jednog velikog umetnika. Ja samo mogu da kažem da mi je čast što sam živeo u eri Riblje Čorbe, rekao je ovaj talentovani mladić za RINU.

Sava Mavarić inače je student ITS-a, ali se već nekoliko godina bavi i profesionalnom izradom grafita i murala. Iza sebe ima preko 80 odrađenih radova od kojih se posebno izdvoja mural posvećen Novaku Đokoviću i to mural odrađen pre osvajanja zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Parizu, a oni su mu stavili zlatnu medalju jer su znali da će je Novak osvojiti, zatim Siniši Mihajloviću i sada, kako kaže Sava, njemu najdraži mural posvećen Borisavu Bori Đorđeviću.

– Poruke zahvalnosti stižu iz cele Srbije ali i iz regiona, ljudi su oduševljeni radom, to sam najviše osetio tokom ova 3 dana dok sam radio mural, ljudi prilaze da se slikaju, dobijao sam samo reči hvale, zašto ovo kažem zato što uvek kada crtam neki mural neko se pojavi sa kritikama a sada toga nije bilo…Bora je jako veliki umetnik i nema ko ga ne voli, njegov odlazak je veliki gubitak za muziku generalno…teško da će se roditi neko poput Bore Čorbe!

Odlazak rok legende sam podneo jako emotivno, Borine pesme su me pratile od početka života pa sve do dan danas, osećam svaku njegovu pesmu i jako volim da ga slušam, iskren je Sava.

(Pančevac/RINA)

