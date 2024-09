NOVAK NAPRAVIO ŠOU U SOFIJI Nakon meča se latio mikrofona i zapevao ove pesme!

Novak Đoković je osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu, zaokružio nestvarni niz i postao teniski GOAT i odlučio čini se da se posveti drugim stvarima.

Daleko od toga da će Nole ubrzo reći zbogom „belom sportu“, ali da je odlučio da se potpuno opusti i uživa u životu pokazao je u poslednja dva meseca.

Otišao je Đoković u komšiluk, napravio je zajedno sa Grigorom Dimitrovim šou tokom egzibicionog meča u Sofiji, a potom i u jednom noćnom klubu u prestonici Bugarske.

Đoković je bio odlično raspoložen, a svoju energiju je preneo na ostale prisutne, što može da se vidi na snimcima koji su nastali tom prilikom.

Novak je u nekoliko navrata imao mikrofon u rukama. Pevao je pesmu „A u međuvremenu“ od „OK benda“, kao i popularnu bugarsku pesmu „Luda po tebe“ koju očigledno obožava.

Novak and Grigor know how to party. 🕺🏻 🎤 ❤️pic.twitter.com/7TS9KmfHoI

— ᖴᖇᗩᑎI (@frani2312) September 18, 2024