ED PANČEVO: Isključenja struje za 25. septembar

Zbog planiranih radova na električnoj mreži, u sredu, 25. septembra, bez struje će biti potrošači u Padini i Vršcu.

Padina:

09:00 – 15:00 – Karla Maksa, Vuka Karadžića, 2. oktobra, Vojvođanska, Boška Buhe, Zadružna, 7. jul i deo Vojvođanske Brigade, Ljudevite Šture od Janka Čmelika do Boška Buhe, Andreja Sladkoviča od Janka Čmelika do Boška Buhe, Moše pijade od Janka Čmelika do Boška Buhe, Hviezdoslavova do Janka Čmelika do Boška Buhe, Masarikova od Janka Čmelika do Boška Buhe

Vršac:

09:00 – 13:00 – Naseljena mesta: Šušara; Uljmanski vinogradi; repetitor Telekoma; Korn.

(Pančevac)

