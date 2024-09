GRADSKA MENADŽERKA: Naselje Tesla dobija lepši izgled

Gradska menadžerka Maja Vitman, na konferenciji za novinare održanoj danas na Tesli, rekla je da su tokom prošle nedelje završeni veoma zahtevni radovi na rekonstrukciji dela Ulice kneza Mihaila Obrenovića, od Ulice Milke Marković do Čumićeve, ali da se taj deo grada i dalje tretira kao gradilište. Dan ranije ponovo je otvorena ambulanta „Novi svet” za sve korisnike, kao i apoteka do nje.

Maja Vitman je naglasila da su inicijalna želja i potreba za rekonstrukcijom ove ulice, što su iskazali građani naselja Tesla, ispoštovani. Objasnila je:

– Ulica kneza Mihaila Obrenovića je od velikog značaja za građanke i građane naselja Tesla. Kao što znate, veoma je frekventna i povezuje mnoge delove grada. Prvi deo radova je završen, od Graničarske do Milke Marković, direktnim sredstvima iz budžeta Grada Pančeva. Ovom drugom fazom obuhvatili smo radove na rekonstrukciji Ulice Serdar Janka Vukotića, koja vodi ka ambulanti „Novi svet” i Osnovnoj školi „Isidora Sekulić”. Desni krak ove ulice vodi ka pomenutoj školi, a sada je potpuno revitalizovan. Levi krak građane upućuje ka ambulanti „Novi svet” i, možete i sami da se uverite, izgleda sasvim drugačije, novo, prohodno i pregledno za vozače.

Predmetna rekonstrukcija druge faze definisana je tako da teče u tri celine, o čemu su građani obavešteni. Ukupna dužina rekonstrukcije saobraćajnice od Ulice Milke Marković do Oslobođenja je 554 metra. Izgrađena je atmosferska kanalizacija, rekonstruisani su vodovodna mreža i fekalna kanalizacija, a radilo se i na elektroinstalacijama, uz izgradnju novih obostranih trotoara i parking mesta.

Ova saobraćajnica je jednosmerna, a širina ulice ne dozvoljava velike mogućnosti; investitor, projektanti i izvođači radova potrudili su se maksimalno da zadovolje sve potrebe sugrađana.

– Na prvom mestu predmetna saobraćajnica treba da bude bezbedna i funkcionalna, što do sad nije bio slučaj. Ako se samo setimo najosnovnijih problema kao što su trotoari, koji su bili devastirani i preuski, pa zatim neuređenih parking-mesta i kolovoza u katastrofalnom stanju – mislim da smo zajedno uradili dobar posao. Takođe, govoreći o ovom građevinskom izazovu ne smemo zaboraviti ni na katastrofalan pristup ambulanti, koji je „plivao” u vodi zbog nedostajuće atmosferske kanalizacije, kao ni na neuređeni deo ka školi. Naš zadatak je bio da se sve ovo uklopi i da ispoštujemo sva pravila struke. Zahvalni smo na saradnji građanima koji ovde žive, koriste ovu saobraćajnicu i Mesnoj zajednici „Tesla”. Zbog niza zahteva delimično smo odstupili od same tehničke dokumentacije, kako bismo ispunili potrebe ljudi što je više moguće. Papir trpi sve, ali potrebe i život su druga priča. Idealno ne postoji, ali kooperativnost i mogućnosti koje smo imali, u skladu s propisima i pravilima struke, omogućili su nam da se izvođenje radova prilagodi potrebama građana. Danas se možemo pohvaliti da naselje Tesla polako dobija nov izgled i da najznačajnije probleme rešavamo – rekla je gradska menadžerka.

Pored rekonstrukcije podzemnih instalacija koja se odnosi na zamenu starih azbestnnih cevi fekalne kanalizacije novim, izgrađena je i nedostajuća atmosferska kanalizacija i završeno je sve u vezi s elektroinstalacijama za nove stubove javnog osvetljenja.

Prema rečima Maje Vitman, u Ulici Serdar Janka Vukotića urađen je asfalt, i to krak ka školi „Isidora Sekulić” u dužini od 92 metra i širini od četiri metra, kao i drugi krak ka ambulanti u dužini od 102 metara i širini od šest metara.

– Naravno, uradili smo i trotoare od behatona širine od jednog i po do dva metra. Ko ovde živi ili je korisnik zdravstvene stanice ili škole zna da trotoara gotovo nije ni bilo i da je bezbednost, na prvom mestu mališana, bila upitna. Veliki problem imamo sa parking mestima i nemogućnošću da obezbedimo njihov dovoljan broj, imajući u vidu da postoji veliki broj individualnih domaćinstava i kolskih prilaza. Svakako, glavna tema nam je bila ambulanta „Novi svet” i drago nam je da je obezbeđeno, u levom delu ulice, ka ambulanti, 12 novih parking mesta. Na terenu, što građani koji ovde žive znaju, na dnevnom nivou smo s njima sarađivali u cilju ispunjenja svih njihovih potreba. Sve kolske prilaze smo rekonstruisali i stvorili dodatnu mogućnost za parkiranje njihovih vozila – podvlači Maja Vitman.

Što se tiče radova u Ulici kneza Mihaila Obrenovića do raskrsnice sa Čumićevom, rekonstruisane su i dograđene podzemne instalacije; zapravo, taj posao je kompletno završen do Ulice oslobođenja. Ulica kneza Mihaila Obrenovića je jednosmerna i prilično uzana, ali su se Grad i izvođači trudili da je dovedu u funkcionalno stanje: širina saobraćajnice u ovom delu je 3,5 metara s obostranim trotoarima od behaton ploča, širine od dva do tri metra i napravljeno je osam novih parking mesta.

Gradska menadžerka je kazala da se trenutno izvode radovi u nastavku Ulice Mihaila Obrenovića, od Čumićeve do Oslobođenja, u dužini od 345 metara. U planu je da saobraćajnica bude široka 3,5 metra, s obostranim trotoarima u širini od dva do tri metra, s novim stubovima javnog osvetljenja.

Maja Vitman je zaključila:

– Ukoliko nas vremenski uslovi budu poslužili, želja nam je da radove završimo do kraja ove godine, iako smo ugovorom obavezani da to bude do maja 2025. Sada se izvode radovi na iskopu i tamponiranju kamenim agregatom i očekujemo da do polovine nedelje cela ulica od Čumićeve do Oslobođenja bude iskopana i nasuta tucanikom. Krenuli su, takođe, radovi na postavljanju ivičnjaka, i to na deonici od Čumićeve do Ulice Aksentija Maksimovića, a čim oni budu završeni i pošto bude bila urađena priprema, postavićemo behaton ploče na parkinzima i trotoarima. Uporedo, postavljaćemo stubove javnog osvetljenja, a kada sve to bude bilo gotovo, ostaće izrada slivnika, slivničkih veza, izdizanje šahtova i, naravno, asfaltiranje.

