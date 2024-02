MAJA VITMAN Ova godina će se pamtiti po fantastičnim projektima

Na poslednjoj sednici Skupštine grada Pančeva u 2023. godini gradonačelnik Aleksandar Stevanović je, predstavljajući budžet Grada za 2024, rekao da će biti „razvojni i investicioni”, pa je u svom izlaganju u kratkim crtama govorio o tome šta to podrazumeva. Kako bi čitateljke i čitaoci „Pančevca” bili upoznati s detaljima u vezi s tim šta će se sve graditi na teritoriji našeg grada tokom ove godine, razgovarali smo s Majom Vitman, gradskom menadžerkom.

Prema rečima Maje Vitman, pored razvojnih i kapitalnih investicija koje će se raditi, a svakako se odnose na pripremu velikog broja projekata za izgradnju i rekonstrukciju fekalne kanalizacije u naseljenim mestima, Grad je u pripremi novog projekta javno-privatnog partnerstva za finansiranje, projektovanje, rekonstrukciju i izgradnju puteva i ulica u gradu i naseljenim mestima.

Gradska menadžerka želi da zahvali građankama i građanima na dosadašnjim sugestijama u vezi s prioritetnim ulicama koje treba da se izgrade.

Dvanaest ulica i kružni tok

Projekat javno-privatnog partnerstva, kaže Maja Vitman, pokazao se kao izuzetno dobar, najbolji koji je dosad urađen, jer su za veoma kratko vreme rešeni višedenijski problemi.

– Uređenje ulica na ovaj način je brže, efikasnije i svakako isplativije za Grad i građane. Radujemo se da su građani prepoznali strateški donetu odluku, pa je samim tim broj primedbi znatno manji nego ranije; podrška građana nam je izuzetno važna. Radove smo izveli u 184 ulice u dužini od 94 kilometra. Ravnomeran razvoj grada i naseljenih mesta nam je važan, svi naši sugrađani treba da imaju jednak kvalitet života. Potrudićemo se da sve ulice budu asfaltirane, jer to i jeste cilj ovog projekta. Posla ima još mnogo, borimo se i radimo maksimalno na rešavanju svih tekućih problema – podvlači gradska menadžerka.

Maja Vitman najavljuje da je ove godine predviđeno da se izgradi kružni tok kod „Ljubičeva”, kao i da bude rekonstruisano novih dvanaest ulica u gradu: Trg mučenika – Miladina Popovića – Kej Radoja Dakića; Branka Radičevića, od Ulice Braće Jovanovića do Ulice Moše Pijade; Marije i Lazara Dragičevića; Sterijina; Pere Segedinca; Miloša Trebinjca; raskrsnica ulica Prvomajske, Radivoja Koraća i Miloša Trebinjca; Karađorđeva, od Ulice Moše Pijade do Knićaninove; Sinđelićeva; Dr Svetislava Kasapinovića; Čumićeva, od Ulice Stevana Šupljikca do Ulice Lava Tolstoja.

Tokom 2024. godine će se izvoditi radovi na kotlarnici u OŠ „Sveti Sava” u Pančevu, u vrednosti od 18,5 miliona dinara s PDV-om.

– To se odnosi na izgradnju priključnog gasovoda s pripadajućom merno-regulacionom stanicom i na zamenu kotla, gorionika i pripadajuće opreme u kotlarnici škole. Ovaj izuzetan projekat ćemo realizovati u saradnji s Ministarstvom za zaštitu životne sredine, koje nam putem konkursa obezbeđuje sredstva za sufinansiranje. Uradićemo i tehničku dokumentaciju za izgradnju kapele u Dolovu u vrednosti od 25 miliona dinara, a u postupku smo izrade projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Narodnog muzeja u Pančevu – nabraja gradska menadžerka.

Budžetom Grada za ovu godinu planirana su i sredstva za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Zelene pijace u gradu i uređenje pijace u Omoljici.

Nova dečja igrališta

Ove godine se nastavlja postavljanje novih dečjih igrališta. Planiraju se tipska igrališta površine 225 kvadratnih metara sa osam sprava na sledećih šest lokacija: kod vrtića „Bambi” na Tesli; kod kružnog toka u blizini vrtića „Slavuj” na Kotežu 1; u naselju Mladost – kod Mesne zajednice i Crkve Svetog Save u Kozaračkoj ulici; na Strelištu – u ulicama Jovana Pavlovića i Radivoja Koraća.

Biće postavljena i dva velika igrališta, površine 600 metara kvadratnih, sa sedamnaest sprava, i to na Kotežu 2 kod pijace i na Sodari kod „Amana”. Sva igrališta će imati tartan podlogu i prateći mobilijar, a za njih će se uraditi i pristupne staze. Gradska menadžerka objašnjava:

– Takođe, igrališta će imati informativnu tablu i pregledaće ih certifikovane ustanove u skladu s važećim propisima i Pravilnikom o bezbednosti dečjih igrališta. Pored navedenog, postavićemo fantastično igralište u Potamišju, park avanture, na lokaciji kod voza, površine oko 900 metara kvadratnih. Ovo će biti atraktivno mesto za sve mališane, ali i za posetioce Pančeva. Tema uređenja Potamišja je nešto čime se aktivno bavimo i želimo dodatno da ga uredimo. U saradnji s Ministarstvom za zaštitu životne sredine posađeno je 300 novih sadnica, na šta smo izuzetno ponosni.

Gimnazija u novom ruhu

Tema su, naravno, i investicije koje su započete ranije, a završavaju se ove godine. Kompletno je rekonstruisana fiskulturna sala u dvorištu Gimnazije „Uroš Predić”, ali to je, kada se o ovoj važnoj obrazovnoj ustanovi radi, tek početak. Maja Vitman kaže:

– U toku su radovi na izgradnji novog objekta površine oko 1.000 kvadratnih metara. Vrednost ugovorenih radova je blizu 163 miliona dinara, a finansira ih Grad. Objekat će imati prizemlje, sprat i potkrovlje, a na svakoj etaži će biti po četiri kabineta, stepeništa, hol i toaleti: muški, ženski i za osobe s posebnim potrebama. Za potrebe pristupa objektu osoba sa invaliditetom izgradiće se rampa dužine šest metara uz podužnu fasadu objekta, s padom od 8,3 odsto, što je u skladu s pravilnikom o pristupačnosti. Vodilo se računa i o pravilnom osvetljavanju kabineta u potkrovlju položajem i potrebnim brojem krovnih prozora.

Pored građevinsko-zanatskih radova sa svim pratećim instalacijama u samom objektu, predviđeni su i radovi na spoljašnjem uređenju i spoljnim instalacijama celog kompleksa. Planira se kompletno uređenje dvorišta s uvećanjem zelene površine u centralnom delu. Kompleks će biti opremljen novim klupama, kantama za smeće, a predviđene su i dve nove česme. Umesto starih ograda biće izgrađene nove po uzoru na postojeće ispred centralne zgrade Gimnazije, tj. ograde s parapetom i transparentnim delom od kovanog gvožđa. Biće napravljene i dve kolske kapije širine tri i po metra, kao i jedna pešačka kapija.

Gradska menadžerka podvlači:

– Izuzetna saradnja direktorke škole i profesorskog kadra s Gradom dovela je do realizacije ovog projekta. Naš grad će nakon 160 godina od osnivanja Gimnazije dobiti nov objekat. U svakom slučaju, ovde nećemo stati, jer je u toku projektovanje za još jedan objekat površine 500 kvadratnih metara u kompleksu škole koji imamo nameru da izgradimo i ovim putem zadovoljimo potrebe proširenja kapaciteta.

Radovi na Strelištu i na Karauli

Od završenih radova, neophodno je pomenuti adaptaciju prostora OŠ „Žarko Zrenjanin” u Banatskom Novom Selu za potrebe vrtića, čime je ove godine omogućen upis novih pedeset polaznika uzrasta od tri do pet i po godina. Rekonstrukcijom je stvoren prostor za dve celodnevne grupe sa dve sobe za boravak dece, toaletima, garderoberima za decu, sobom za izolaciju i distributivnom kuhinjom. Maja Vitman podseća na to da je Grad ovim putem obezbedio da sva naseljena mesta imaju vrtiće, što mališani i njihovi roditelji zaslužuju. Dodaje:

– Svakako, atmosferska kanalizacija predstavlja veliki problem u kišnom periodu i na osnovu višedecenijskih primedbi rešili smo problem odvođenja atmosferskih voda u ulicama Stevana Sremca i Ive Andrića. Radovi se trenutno izvode u Prešernovoj ulici i Ulici Dušana Petrovića Šaneta. Pored izgradnje atmosferske kanalizacije, ovde se izvode i radovi na rekonstrukciji fekalne, ali i vodovodne mreže. Na kraju Prešernove ulice biće izgrađena crpna stanica. Takođe, u sve četiri ulice biće kompletno rekonstruisan kolovoz s pešačkim stazama, kolskim prilazima i parkinzima. Ovo je dugo očekivana investicija u naselju Strelište. Za ove potrebe tokom prethodne godine smo se bavili izradom tehničke dokumentacije. Ljudi koji ovde žive upoznati su s tim da se radovi u Ulici Dušana Petrovića Šaneta izvode fazno, te da je, u saradnji sa Odeljenjem za saobraćaj i „Pantransportom”, privremeno regulisan saobraćaj po novom režimu.

Izvode se i radovi na izgradnji fekalne kanalizacione mreže u naselju Karaula u dužini od 7.249 metara, koja će biti priključena na potamiški kolektor. Ovaj izuzetan projekat sufinansira Uprava za kapitalna ulaganja APV.

– Vrednost investicije je oko 267 miliona dinara. Izgradnja fekalne kanalizacije i ukidanje septičkih jama pozitivno utiču na zaštitu životne sredine, a ovim se stvara i mogućnost za proširenje stambenih kapaciteta u ovom delu grada, s obzirom na to da se grad izuzetno privredno razvija i da mnogi upravo žele da svoje mesto prebivališta imaju na periferiji Pančeva – naglašava gradska menadžerka.

Prema njenim rečima, u Ivanovu se gradi kapela površine oko 130 kvadratnih metara, s pratećim sadržajem, pa će sa okončanjem ove važne investicije činjenica biti da sva naseljena mesta imaju kapele.

U toku je i izrada projekta javno-privatnog partnerstva za izgradnju solarne elektrane u Banatskom Novom Selu.

Maja Vitman zaključuje da, pored najznačajnijih navedenih projekata, Grad u svom planu ima još velikih investicija, te da će se tekuća godina „pamtiti po fantastičnim projektima koje ćemo završiti, ali i po svim novim u koje ćemo ući”.

S. Trajković

