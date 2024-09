DANICA CRNOGORČEVIĆ NA EVROVIZIJI? Crna Gora objavila spisak učesnika Montesonga

Nakon pauze od dve godine, Crna Gora će na Evroviziji 2025. godine imati svog predstavnika, a takmičari koji su se prijavili za isti, već privalče pažnju.

RTCG je raspisao javni konkurs za izbor kompozicije za predstavnika Crne Gore i RTCG-a na međunarodnom takmičenju Eurovision Song Contest 2025.

Pesmu na konkurs je navodno prva poslala Jadranka Barjaktarović, kojoj će ovo biti prvo veće pojavljivanje u medijima nakon skandala iz 2020, kada se povukla iz javnosti.

Numere su poslali i Danica Crnogorčević, pevačica etno-pesama, kao i Boban Rajović.

– Povratak Crne Gore na Evroviziju biće dobro propraćen, to je želja organizatora. Ali izgleda da i brojni pevači u tom takmičenju vide veliku šansu za uspeh i promociju jer je Evrovizija poslednjih godina iznedrila mnogo novih pevača koji su postali popularni, a nekima je još više donela slave. Jadranka je, koliko znam, duže vreme radila na pesmi sa autorima i ona je potpuno spremna za takmičenje. Biće ovo njen povratak na muzičku scenu, sigurno zapažen. Iznenađenje je bilo kada je stigla prijava Danice Crnogorčević jer to niko nije očekivao – priča izvor Kurira i dodaje:

– Ona se bavi etno-muzikom, pa je sigurno da će se dobro snaći na Evroviziji jer to publika voli da čuje. Danica je poslednjih godina vrlo popularna zbog svojih pesama i nesumnjivo je da će imati podršku publike. Ono što svima odmah upada u oči jeste to da će se Danica i Jadranka naći na istoj sceni boreći se za pobedu.

Njih dve tokom proteklih dana nisu odgovarale na pozive i poruke, ovim povodom se oglasio Boban Rajović.

– Oduvek sam govorio da bih voleo da učestvujem na takvom festivalu jer volim izazove, a i pesma koju bih predao morala bi da bude u nekom drugom fazonu. I samim tim bi se nešto desilo, da ne bude sve sterilno, ipak trajem 25 godina i potrebno mi je da me nešto pokrene. A što se tiče pitanja da li sam ove godine predao pesmu, to će se vrlo brzo saznati. Svakako mi je drago što će Crna Gora opet da se takmiči – naveo je on.

Direktor festivala Montesong Danijel Alibabić nije mogao da otkrije ko se sve prijavio za takmičenje.

– Po pravilniku festivala, anonimno se šalju prijave u zasebnim kovertama, tako da selekciona komisija preslušava pesme bez informacija o izvođaču i autorima. Ne mogu vam dati preciznu informaciju do trenutka dok se ne otvore koverte kompozicija koje su ušle u top 16. Konkurs je otvoren za sve izvođače koji žele da se takmiče i apsolutno su dobrodošli svi s dobrim i kvalitetnim kompozicijama – navodi on, a na pitanje kako će odabrati pobednika, kaže:

– Glasanje će biti po evrovizijskom modelu – stručni žiri će imati 50 odsto udela, a publika putem SMS glasanja takođe 50 odsto. U ukupnom zbiru žirija i publike dobićemo pobednika koji će Crnu Goru predstavljati na Pesmi Evrovizije 2025. godine. Montesong će se održati 27. novembra 2024. godine u dvorani „Voco“ u Podgorici.

Alibabić kaže da će predstojeće takmičenje biti veoma zahtevno za produkciju.

– Od pobednika očekujemo raznolikost i otvorenost ka svim žanrovima. Montesong će biti najzahtevniji produkcijski program dosad u Crnoj Gori i sa sigurnošću vam mogu reći da će svaki nastup biti poseban i spektakularan – rekao je Alibabić.

(Pančevac/Telegraf)

