MAJA VITMAN Počela je dugo čekana obnova

Dugo očekivana kompletna rekonstrukcija Ulice Dimitrija Tucovića, jedne od žila kucavica našeg grada, koliko zbog povezivanja sa severnom industrijskom zonom, toliko i zato što spaja grad sa severnim selima i povećava kvalitet života sugrađana u Gornjem gradu – konačno je započeta.

Tim povodom je Maja Vitman, gradska menadžerka, najpre je rekla da Grad Pančevo u kontinuitetu sprovodi kapitalne investicije, da se drži projekcija iza kojih je stao kao stabilna lokalna samouprava i da ne odustaje ni pedalj u njihovoj realizaciji.

Nastavila je:

– Počela je rekonstrukcija Ulice Dimitrija Tucovića. Dugo smo je najavljivali i radujemo se da su građanke i građani Pančeva imali vere u nas i u obećanje koje smo dali. Značaj rekonstrukcije Ulice Dimitrija Tucovića je višestruk. Ova ulica spaja centar grada sa državnim putem koji vodi ka Opovu i Kovačici, ali je isto tako i veza do zone „Sever”. Pripremni radovi su krenuli 4. marta, i to od, takoreći, sredine ulice, odnosno od Ulice Mihajla Pupina ka Ulici Uroša Predića. Ova deonica je trenutno zatvorena za saobraćaj, a autobuske linije su preusmerene na ulice Moše Pijade i Svetog Save ka Ulici Svetozara Šemića, što smo u objavi blagovremeno i najavili.

Sufinansiranje Pokrajine

U prvoj fazi radova predviđeno je da se ljudstvo i mašine kreću ka Ulici Moše Pijade, a Ulica Dimitrija Tucovića će se zatvarati od raskrsnice do raskrsnice, kako radovi budu napredovali.

– Ugovor za izvođenje radova potpisali smo početkom novembra 2023, ali zbog vremenskih uslova nismo želeli ranije da uđemo u radove, kako ne bismo napravili opšti kolaps. Takođe, želim da napomenem da je još jedan od razloga i celokupna rekonstrukcija gasovodne mreže sa oko 120 priključaka, te zbog grejne sezone nije bilo racionalno da se krene ranije. U svakom slučaju, posle niza peripetija koje smo imali, s obzirom na to da smo 2020. godine već imali potpisan ugovor o sufinansiranju sa Upravom za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, koji je zbog pandemije kovida 19 i raskinut, zahvalni smo Upravi što je naš prerađeni projekat prihvatila ponovo i što su nam i ove godine opredeljena sredstva konkursom u vrednosti od više od 50 odsto od ugovorene.

Saobraćajnica u Ulici Uroša Predića biće rekonstruisana tako da će imati širinu od šest i dužinu od 86,9 metara. Planira se rekonstrukcija vodovoda u Ulici Dimitrija Tucovića i projektovan je novi vodovod u Ulici Uroša Predića u dužini od oko 78 metara. Predviđeni su radovi na izgradnji atmosferske kanalizacije u dužini od 784 metra u Ulici Dimitrija Tucovića i u dužini od 89,1 metra u Ulici Uroša Predića. Radiće se na rekonstrukciji gasovoda u Ulici Dimitrija Tucovića. Biće postavljeni semafori na raskrsnici ulica Dimitrija Tucovića i Uroša Predića, kao i na onoj sa Ulicom Ive Kurjačkog.Ovo je značajna ušteda u budžetu Grada, koja će biti iskorišćena za realizaciju investicija, što će se naći u rebalansu budžeta za ovu godinu. U saradnji s gradonačelnikom i svim relevantnim subjektima domaćinski se odnosimo prema sredstvima poreskih obveznika i ponosni smo na tu činjenicu – naglasila je gradska menadžerka.

Ona je dodala da se, kao i prethodnih godina, ali i onih koje nam idu u susret, izvode „fantastični projekti dinamikom kontinuiteta”. Objasnila je:

– Rekonstrukcija ulice se odnosi na dužinu od 1.255 metara, od raskrsnice sa Ulicom Moše Pijade do Knićaninove. Biće izgrađena atmosferska kanalizacija, rekonstruisane elektroinstalacije i obezbeđen obostrani gasovod s priključcima. Takođe, biće postavljeno preko 110 novih stubova javnog osvetljenja s novom LED rasvetom različitih visina stubova u zavisnosti od širine saobraćajnice i fotometrije.

Timski posao

Gradska menadžerka je napomenula da se preprojektovanje odnosilo na zahteve građana u vezi s prethodnim projektom, a u biti se radi o postavljanju semafora na dve raskrsnice: u ulicama Uroša Predića i Ive Kurjačkog. Ova primedba je bila uvažena, jer je realna. Budući da je reč o izuzetno frekventnoj saobraćajnici, ugradnjom semafora biće podignuta bezbednost svih učesnika u saobraćaju.

– Građani su tražili i dodatna parking-mesta, te smo dodatno dali da se isprojektuje krak Ulice Uroša Predića. Ova raskrsnica i sama lokacija su izuzetne važne zbog blizine Mesne zajednice, vrtića i Preobraženskog hrama. Takođe, tema preprojektovanja je bio i veliki broj novih priključaka i raznih zahteva ljudi koji ovde žive, kako bismo im, koliko god je bilo moguće, pomogli da reše svoje višedecenijske probleme. Naravno, u skladu sa strukom i propisima sve možemo izgraditi, jer na kraju ove dvogodišnje investicije cilj nam je dobijanje upotrebne dozvole – jasna je bila Maja Vitman.

Potom je zaključila:

– Želim da svima zahvalim na ukazanom poverenju, saradnji i podršci i da građanima poručim da su sugestije i primedbe koje su dosad imali ili će ih imati u toku radova veoma važne, jer je ovo timski posao i zato što na kraju sve to ostaje njima na korišćenje. Ukoliko budu imali potrebe za bilo kakvim informacijama, stojimo na raspolaganju, kako putem Mesne zajednice, tako i direktnim kontaktom sa Sekretarijatom za investicije. Mi smo na raspolaganju da odgovorimo na sva pitanja i pomognemo gde god je to moguće. Veoma je važno znati i sledeće: svi koji žele da se priključe na infrastrukturu, sada je momenat za to. Građani treba da podnesu zahteve sa urednom dokumentacijom, jer nakon završetka radova, u skladu sa zakonima, dve godine neće biti u mogućnosti da to urade.

Uređenje zelenih površina i sadnja novih sadnica radiće se u saradnji s JKP-om „Zelenilo”. Širina saobraćajnice će biti sedam metara, izgradićemo nove obostrane pešačke staze u širini od 1,6 metara i biciklističku stazu dužine 770 metara od Ulice Uroša Predića do Knićaninove. Od Ulice Moše Pijade do Ulice Uroša Predića nije bilo saobraćajno-tehničkih mogućnosti da se ona projektuje, jer u tom slučaju ne bi bilo nijednog parking-mesta, a u određenim delovima ulice bi bila ukinuta i zelena površina.

Da sumiramo: Grad Pančevo, Sekretarijat za investicije, vrši izvođenje radova na rekonstrukciji Ulice Dimitrija Tucovića, od Ulice Moše Pijade do Knićaninove, s dvogodišnjim finansiranjem, i pri tome će se izvesti sledeće: rekonstrukcija saobraćajnice u pomenutoj ulici za dvosmerni saobraćaj u širini od sedam metara. Dužina saobraćajnice je 1.253,5 metara, a završna obrada biće od asfalt betona.

Pešačke staze će biti izgrađene obostrano u širini od 1,6 metara, od betonske behaton galanterije. Biciklistička staza je projektovana od Ulice Uroša Predića do Knićaninove za dvosmerni saobraćaj u dužini od oko 770 metara, od asfalt betona. Planira se izgradnja 244 parking-mesta, od kojih je 12 za osobe sa invaliditetom. Dimenzije parking-mesta za upravno parkiranje su dva i po puta pet metara, a za podužno dva puta šest metara.

Kada se radi o javnom osvetljenju s LED tehnologijom, biće postavljeno 46 stubova visine 10 metara u Ulici Dimitrija Tucovića, 30 stubova iste visine s dodatnom svetiljkom za trotoare na visini od četiri metra, tri stuba visine 10 metara u Ulici Uroša Predića i 34 stuba visine četiri metra u Ulici Dimitrija Tucovića.

Radovi će se izvoditi u tri faze: prva faza je od Ulice Mihajla Pupina do Ulice Dragutina Ilkića Birte od 4. marta do 4. jula. Uslediće faze od Ulice Mihajla Pupina do Ulice Moše Pijade i ona od Knićaninove do Ulice Moše Pijade. Ukupna vrednost radova je 362.373.891 dinar s PDV-om.

Pozitivni komentari Predsednik Saveta Mesne zajednice Gornji grad Branislav Gligorić novinarima je rekao:

– Ovo je jedna od najbitnijih ulica na teritoriji MZ Gornji grad, kao i samog grada Pančeva, jer ona povezuje južnu i severnu zonu. Kada smo pre šest meseci dobili obaveštenje od Gradske uprave o rekonstrukciji kompletne ulice, poslali smo obaveštenje svim našim žiteljima i odmah su krenuli pozitivni komentari, jer se na to čekalo skoro četrdeset godina. Ovo je šesnaesta ulica na teritoriji Gornjeg grada koja se radi, treća velika ulica što se kompletno rekonstruiše, tako da vlada jedno pozitivno mišljenje svih žitelja. Hvala Gradu Pančevu što nam je izašao u susret.

(Pančevac/S. Trajković)