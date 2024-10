JEDINSTVENE U SRBIJI Eva Tot iz Debeljače hekla edukativne igračke za decu, a ovako je počela da ih pravi

Da heklani predmeti nisu samo detalj koji krasi neki stočić ili televizor, dokazuje rad Eve Tot iz Debeljače. U ovom hobiju, ona je učinila korak napred – izrađuje edukativne igračke za najmlađe.

Eva Tot iz Debeljače sa 16 godina iz radoznalosti je naučila da hekla. Svidelo joj se kako veštim rukama može da stvori različite stolnjake, a njena kreativnost doprinela je da bude sve bolja i da svoj hobi pretvori u posao i ona sad heklanjem stvara i različite odevne predmete koji su veoma vredni i cenjeni, ali i edukativne igračke za decu koje su veoma korisne mališanima:

– Ono po čemu sam prepoznatljiva to su lopte koje se rastavljaju i posle se sastavljaju, takozvane lopte slagalice. Nije komolikovano da se to napravi zato što su ovo samo jednostavni delovi spojeni u celini. Komplikovanije mi je da napravim životinje slagalice, koje se takođe rastavljaju i sastavljaju. One su kompleksnije za izradu. Ja sam jedina na našem tržištu koja to radim. Igračke su izrađene od 100 posto pamučnog konca i punjene antibakterijskim silikonom. Detalji su našiveni i nema nikakvih sitnih, plastičnih delova i potpuno bezbedni a svaka igračka je unikatna, kaže Eva Tot i dodaje:

– Inspirišem se preko interneta. Šeme su kupljene preko interneta, tako da moje je samo da uradim i da predstavim našim građanima. Ljudi su zainteresovani. Sada je početak ali primećujem da se ljudi interesuju, dolaze, pitaju, gledaju. Promovšem se preko intereneta, tako da ljudi znaju gde izlažem, znaju moju ponudu pa ih čekam da dođu i pogledaju šta sve imam u ponudi.

Ova kreativna žena kaže da heklanje nju smiruje i da joj je veoma zanimljivo i izazovno što svojim rukama stvara uvek nešto novo.

