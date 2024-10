PROF. DARKO NOŽIĆ O OPASNOM VIRUSU MARBUG: Izolacija zaraženih traje 3 nedelje, a evo kako se širi

Prof. Darko Nožić detaljno o alarmantnoj situaciji vezanoj za jedan od najopasnijih virusa – Marburg, koji se ponovo pojavio u Evropi. Ova bolest, čija smrtnost iznosi zastrašujućih 90 procenata, ponovo je u fokusu zbog nove epidemije koja se širi. Izolacija zaraženih traje tri nedelje, a ključno pitanje je: gde je izvor ove epidemije i kako se zaraza prenosi?

– Ruanda je sada u epicentru. Mislim da je oko 40 obolelih, od kojih je 20 osoba preminulo. Postoji protokol koji se mora poštovati kada neko dođe iz Ruande sa temperaturom. Takve osobe moraju biti podvrgnute trojesečnoj izolaciji. Inkubacija traje od tri do tri nedelje. Oboleli se leče, dok se oni koji su bili u kontaktu sa zaraženima ili se sumnja da će oboleti stavljaju u karantin. Najduži period inkubacije je tri nedelje, što znači da su ljudi koji su bili u kontaktu sa zaraženima pod rizikom – rekao je dr. Nožić u emisiji „Uranak“ na televiziji K1 i dodao:

– Strah je veliki, jer je Marburg trenutno najsmrtonosnija infektivna bolest. Procenat smrtnosti varira od 20 do 90% u zavisnosti od nivoa pružene medicinske pomoći. Najsmrtnija bolest je besnilo; od nje umire svako ko oboli, ali u Srbiji se ne beleži od 1965. godine, kao ni Marburg. Poslednji slučaj bio je 1967. godine, kada su uvezeni majmuni u Torlak radi razvoja vakcina. Frankfurt, Beograd i Marburg su povezani. Jedan naš veterinar oboleo je dok je radio obdukciju majmuna, jer su i oni umirali. Tada je detektovan virus; naši virusolozi na Torlaku su ga identifikovali. Marburg je prvi put objavljen i dobio je ime po gradu Marburgu, ali je mogao biti nazvan i Beograd.

Dr. Nožić ističe da virus Marburg nije kapljičan i da se ne prenosi kao korona.

– Nije to korona. Najopasniji su virusi poput variola vere, ali su i oni kapljični. U slučaju Marburga, potreban je direktan kontakt, posebno među radnicima koji brinu o obolelima. Moguć je i indirektni prenos, jer virus može preživeti na površinama. Ako neko krene da kiše, kašlje ili malo prokrvari, virus može ostati aktivan do pet dana. Ako se neko nasloni i protrlja oči, može se indirektno zaraziti.

Ipak, ovaj način prenosa nije intenzivan kao kod respiratornih virusnih infekcija, što je srećna okolnost. Najbrže se šire tipovi gripa i korona virusi, dok ovde ipak zahteva blizak kontakt – rekao je dr Nožić.

Objasnio je kako virus Marburg može da se prenese. – Potrebna je neka rana ili povreda. Sluzokože su osetljive, a polni odnos takođe predstavlja blizak kontakt. Dodir sa pljuvačkom ili krvlju predstavlja put prenosa. Od 1967. godine do danas u Africi je bilo desetak epidemija, a obolelo je između 500 i hiljadu ljudi. Epidemije se javljaju svakih nekoliko godina – rekao je on.

Prema njegovim rečima, epidemija sada traje i treba izbegavati Ruandu kao zemlju za putovanje.

Lečenje virusa

– Hemoragijska groznica se u nekoj drugoj fazi bolesti karakteriše masovnim krvarenjem, kako na koži, tako i unutar unutrašnjih organa. U takvim slučajevima, neophodno je dati transfuzije krvi i eritrocita kako bi se spasio bolesnik. Zbog ovoga, smrtnost može iznositi od 20 do 90 procenata. Gubitak krvi može biti značajan, ali to zavisi od individualnog slučaja. Ova bolest je slična mišijoj groznici i spada u grupu hemoragijskih bolesti. Lečio sam oko dvadeset pacijenata sa ovim stanjem. Tokom lečenja, javljaju se masovna krvarenja, podlivi, a krvarenja se mogu dešavati u bubrezima, jetri i crevima, što dovodi do krvavih stolica. Iako je mišija groznica retka, ona postoji – rekao je on.

Dr Nožić je istakao da je potebno da se ponašati u skladu sa epidemiološkom situacijom u zavisnosti gde se čovek nalazi.

– Treba se štiti od komaraca, nositi masku ako je respiratnorna epidemija. Ne stupati u rizične kontakte sa lokalnim stanovništvom, ako postoji indicija o epidemiji – rekao je dr Nožić i istakao da je put ka vakcini izvestan što se tiče Marburg virusa.

