VUČIĆ IZ SLOVAČKE: Srbiji danas niko ništa ne naređuje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u slovačkom gradu Komarnu sa premijerom Slovačke Robertom Ficom i premijerom Mađarske Viktorom Orbanom.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je za srpske medije iz slovačkog grada Komarno.

Istakao je da sva tri lidera imaju vrlo bliska stanovišta po pitanju rata u Ukrajini.

– Veoma sam zadovoljan otvorenim razgovorima koje smo imali. Govorili smo i o predstojećem Samitu Evropeske političke zajednice 7. novembra u Budimpešti, o sukobu u Ukrajini, mi imamo veoma bliska staništa po tom pitanju – naveo je Vučić.

– Govorili smo i o američkim izborima, čitali smo jedno najnovije istraživanje, čekamo vesti 5. novembra – dodao je on.

– Dogovorili smo učestale sastanke naše trojke, a u Beograd će uskoro doći i premijeri Fico i Orban, kao i premijer Češke Fijala, biće mnogo ljudi i mnogo posla za nas – rekao je on.

Istakao je da mi štitimo svoju zemlju i svoj integritet, na pitanje kakav je njegov stav prema trenutnoj migrantskoj krizi.

– Mi radimo svoj posao. Zato sam na onako jasan način rekao da Srbija neće biti hot-spot za migrante. Neka oni budu hot-spot za nas. Ne mislim na ove naše prijatelje, nego na te velike. Niko me to nije pitao niti sme da me pita. Mi ćemo svoju zemlju umeti da zaštitimo. Mi uvek poštujemo prava migranata, ali red i poredak moraju da postoje – kazao je predsednik.

Na pitanje o Toninu Piculi, novom izvestiocu EP za Srbiju, kaže da ne žuri sa komentarima, i da će raditi sa njim.

– Ali smo jako dobro razumeli poruku Evropskog parlamenta. Obratite pažnju, siguran sam da ovo niste znali. Znate da je Kaja Kalas šefica za bezbednost i spoljne poslove EU. Glavni čovek je Matija Masikas, takođe iz Etonije, to je već dvoje njih iz Estonije. Znate ko je glavni čovek kao izvestilac za tzv. Kosovo. Biće postavljen Estonac na to mesto, isto kao i Kaja Kalas. Estonac je šef Kancelarije evropske komisije na KiM – opet Estonas. Mnogo čudno, složićete se. A nama dali Hrvata. Baš im hvala. Nije problem u Hrvatu, već u njegovim stavovima – naglasio je on.

– Radićemo sa njima, pa ćemo videte kako će to da bude. Ali smo poruku razumeli, biće zanimljivo – dodao je on.

Vučić je istakao da nikakve veze nema rekonstrukcija Vlade sa Rio Tintom.

– To vam je kada ljudi žive u svom potpuno iracionalnom i nadrealnom univerzumu. Oni stvarno misle da rekonstrukcija Vlade neke veze ima sa Rio Tintom. Ti ljudi veze sa realnošću nemaju. Verujte mi da mi napamet nije palo. Da mi vi to niste rekli ja to ne bih nikad u životu pomislio. Evo, Ivica se samo smeje. On će oko Rio Tinta četiri puta promeniti mišljenje, a ne da razmišlja o tome da li će da napušta vladu ili neće. Šta vam je ljudi, kakve su to besmislene priče. A što se tiče (prim.aut. Đilasove) izjave da smo kolonija. Prvi put, neću da govorim za period od 45. do 80, Srbija je prvi put od tada slobodna, suverena i samostalna. Srbiji ne naređuju ništa, ne naređuju kao 2000. godine da mora da se odrekne kontinuiteta SR Jugoslavije, ili državne zajednice sa Crnom Gorom… Ne naređuju nam kako da se odnosimo prema KiM, kao što su joj nekad naređivali. Ne naređuju nam da se izvinjavamo i trčimo od jednog do drugog da bi nas potapšali po ramenu. Srbiji danas niko ništa ne naređuje! Srbija ima dobru saradnju sa brojnim zemljama širom sveta i nastaviće da ima, Srbija je šampion u privlačenja stranih direktnih investicija, Srbija nije zatvorena ni izolovana, otvoren i pre svega slobodna i slobodarska zemlja – kazao je predsednik.

