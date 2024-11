ED PANČEVO: Bez vode i struje ovi delovi Opova 6. novembra

Zbog radova koje će Elektrodistribucija Pančevo sprovoditi u sredu, 6. novembra, u Opovu u vremenskom intervalu od 9 do 13.30 časova bez struje će biti sledeće ulice:

Slatinska (od Maksima Gorkog do Grobljanske), Grobljanska, 2.Oktobra, Branka Radičevića (od 2. oktobra do kraja), Šumska (od Branka Radičevića do kraja), Prvo novo naselje, Maksima Gorkog (od Šumske do Svetozara Markovića), Bratstva jedinstva, Partizanska, Stanka Tomića, Svetozara Markovića, Ive Lole Ribara (od Bratstva jedinstva do Svetozara Markovića), Trg JNA, Borisa Kidriča (od Ribarske ka Beogradskoj), Beogradska.

Kako će za vreme radova bez struje biti i postrojenje za preradu vode (fabrika vode), u istom vremenskom intrevalu bez vodosnabdevanja će biti sva četiri mesta u Opštini Opovo.

(Pančevac/Glas Opova)

