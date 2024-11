TAJNA BLAGA IZ VILENE: Pronađen nakit iskovan od metala koji ne potiče sa Zemlje

Nekoliko korodiranih predmeta pronađeno je na lokaciji iz bronzanog doba u Španiji. Zbog vremena u kom su iskovani, kao i zbog mističnog materijala koji je korišćen pri izradi, ovi predmeti predstavljaju dragoceno otkriće.

Među pronađenim nakitom, jedna istanjena narukvica i zarđala kugla ukrašena zlatom iskovane su od metala koji ne potiče sa naše planete, već od metala iz meteorita koji su pali na Zemlju, otkrili su istraživači, kako prenosi Science alert.

Strange Metal From Beyond Our Planet Found in an Ancient Treasure Stashhttps://t.co/VE8Nu2Nu3n pic.twitter.com/IVtheBUXdd

— ScienceAlert (@ScienceAlert) November 9, 2024