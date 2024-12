LAZAR TASIĆ O SERIJI „SABLJA“ : Komšija me obučavao za scene rukovanja oružjem

Serija „Sablja“ o atentatu na bivšeg premijera Zorana Đinđića privukla je veliku pažnju javnosti. Ništa manje interesovanje publike nije vladalo ni za glumačku ekipu. Kako je prešao put od Uroša malog do velike zvezde, za Euronews Srbija govorio je mladi glumac Lazar Tasić.

Tasić kaže da je pogledao svih osam epizoda, od početka do kraja i da je zadovoljan onim što je ekipa uradila.

„Verovao sam da će biti pozitivnih reakcija, jer smo, i ja i cela ekipa, dali sve od sebe da uradimo ovo kako smo hteli i stvarno su reakcije i od kolega i od prijatelja zaista pozitivne“, rekao je Tasić u emisiji „Hajde da razgovaramo“.

Lazar u seriji igra mladog Uroša, koji je fiktivan lik.

„To je momak koji je izbegao sa Kosova sa svojom majkom i koga je u Beogradu prihvatilo loše društvo. On prihvata to društvo i počinje da radi za njih, ali u jednom trenutku, kad vidi koliko su oni spremni da rade loše stvari, on dolazi do jedne raskrsnice, da li ostati veran njima ili možda pokušati pronaći neki novi put ka nekoj svetlijoj budućnosti“, rekao je Tasić.

Na pitanje kako se pripremao za rukovanje oružja i ostale zahtevne zadatke, naš sagovornik odgovara:

„Za oružje me je pripremao komšija, koji je bio vojno lice i on me obučavao da radim sa snajperom, sa pištoljem, sa svim što mi je bilo potrebno“, rekao je Tasić.

Kompletan razgovor pogledajte u video prilogu na početku teksta.

(Pančevac/EuronewsSrbija)

VELIKA ČAST ZA SRBIJU ,,Sablja” jedna od osam serija na Kanskom festivalu

BONUS VIDEO