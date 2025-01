Nova godina – pravo vreme za promenu loših navika

Grešili smo, prekršili smo svoja obećanja, nismo ostvarili ono što smo zacrtali - ali to nije razlog da ne pokušamo ponovo

Prema istraživanjima psihologa, bar trećina ljudi svake nove godine nazdravlja odlukama koje treba da promene njihove dotadašnje navike. Ali nije ih lako promeniti. Ipak, i sama odluka čiji je cilj da nam život bude lepši, zdraviji i duži prvi je korak u pravom smeru. Ne zaboravite, ni Rim nije izgrađen za jedan dan, pa ni mi se ne možemo promeniti preko noći. Odredite koje su vam želje najvažnije. Bolje i jedna nego nijedna. Sledeći korak je konkretan plan. Smislite međukorake. Ako, na primer, želite da smršate, setite se koje su to situacije koje vas navode da jedete grickalice ili slatkiše, pa ih izbegavajte. Nakon toga razmislite i o tome kako ćete se motivisati u teškim trenucima. Kada biste da pojedete nešto masno i slatko, stanite ispred ogledala. Prizor vam se neće svideti. A kada skinete i pola kilograma i kada smanjite pušenje na pola kutije, i to je već uspeh. Ako se i desi da prekršite zacrtana pravila, to ne znači da ne možete da nastavite i da ispravite grešku.

I ako već u euforiji niste razmišljali o tome šta biste mogli da promenite u svojim životima, možda je ovo produženo vreme praznovanja, koje u Srbiji traje bar do „srpske Nove godine”, prilika da razmislite. Odaberite ono što je za vas najbitnije i krenite – bićete i fizički i mentalno zdraviji. A možda će vas inspirisati i sledeći spisak.

1. Više „zeleniša”

Jedite češće voće i povrće. Međutim nemojte se šibati ako odmah ne uspete. Bolje i polako nego nikako. Napunite frižider zelenišem, a ne čokoladama i masnim sirevima, pa nećete imati izbora.

2. Više „obične” vode

Veliki broj ljudi ne pije ni jedan litar vode dnevno, pa zato do bar dva litra postoji dovoljno prostora. Vaše telo će vam zbog toga biti zahvalno. Dobar trik je da pored sebe uvek držite čašu s vodom.

3. Stop pušenju

Lakše reći nego ostvariti. Dobar metod je da odlučite da u nekim situacijama uopšte ne pušite. Na primer, kada legnete u krevet. Veliko dostignuće će biti i kada cigarete izbacite iz kuće. I tako redom…

4. Male radosti

„Kada diplomiram, konačno ću biti zaista srećan.” „Ako sretnem ženu svojih snova, život će mi biti ispunjen.” Prestanite! Živite danas! Razmislite svakog jutra o tome šta bi vas moglo obradovati.

5. Redovno vežbanje

„Redovno vežbanje” je relativan pojam. Ako do sada niste uopšte vežbali, biće vam mnogo i tri puta nedeljno. Zato je za početak dovoljno i samo jednom. Može to biti i duža šetnja odlučnijim korakom.

6. Težina iz snova

Najbolje je da mršavite polako, zdravo i bez jo-jo efekta. Odredite sebi za početak ciljanu težinu i radujte se i kada skinete 300 grama.

7. Novi sport

Nažalost, nemamo mnogo prilika da u Pančevu rekreativno probamo neki novi sport. Ali biće dobar i neki novi ples. Uživaćete, a dobro ćete se i oznojiti. Možete i da s drugarima na susednoj livadi odigrate bar partiju badmintona.

8. Vreme za prijatelje

Počnite telefonskim pozivom. Možda ćete shvatiti da imate još mnogo toga da kažete jedno drugom i odmah ćete zakazati termin da popijete kafu.

9. Vreme za porodicu

Nema više nepotrebnog prekovremenog rada ili izgovora što niste posetili mamu. Imate samo jednu porodicu.

10. Manje mesa

Ne morate postati vegetarijanac ili vegan, ali dva do tri ručka s mesom nedeljno biće sasvim dovoljno. I nemojte za sva tri obroka dnevno jesti „mesinu”.

11. Manje grickalica i slatkiša

Zbogom čipsu, smokiju i čokoladicama. Smislite bar zdravije grickalice.

12. Ranije na spavanje

„Oh, čoveče, tako sam umoran. Večeras idem ranije na spavanje.” Da li ste jedan od onih koji to sebi kažu svaki dan, a onda celu godinu provode u krevetu na mobilnom telefonu ili menjajući kanale na televizoru. Probajte – biti „fit” sledećeg dana mnogo je dobra stvar.

13. Pregledi na vreme

Kada ste poslednji put otišli na pregled bez akutnih simptoma? Iako preventivni pregledi nisu baš dostupni u našem redovnom zdravstvenom sistemu, imajte u vidu da, na primer, ultrazvuk abdomena i nije tako skup.

14. Priuštite godišnji odmor

Znamo, nemate ni para ni vremena. Ali idite nekud bar na sedam dana. Ovi zimski i rani prolećni dani pravo su vreme i da rezervišete letovanje, jer ćete tako proći mnogo jeftinije.

15. Nova knjiga

Čak ste i nabavili novu knjigu, koja čeka da bude pročitana. No pre ćete posegnuti za laptopom ili tragati za novom serijom. Ali knjiga čeka. Uvalite se u fotelju i počnite, a kada grane sunce, izađite – godiće vam i doživljaji i svetlost dana.

16. Nove veštine

Ples nije za vas, ali osećate da vaša kreativnost čeka da se iskažete. Idite na kurs slikanja, naučite novi jezik…

17. Više kulture

Ljubitelji kulture mogu češće da odu na izložbe ili koncerte. Šopingu ili kafici i u nekom beogradskom kafiću uvek možete dodati i neki „kulturni događaj”.

18. Novi „luk”

Da li ste razmišljali o novom izgledu? Bez obzira na to da li je u pitanju farbanje kose, drugačija odeća i stil, promena šminke… Usudite se da to i uradite!

19. Preuređenje kuće

Sledeća godina nudi dovoljno vremena da unesete novi život u svoje „gnezdo”. Ne morate imati para za novo kupatilo, nabavite novu dekoraciju. Najzad, probajte da rasporedite nameštaj kako vam odgovara.

20. Stop alkoholu

Ovo je jedno od uobičajenih obećanja. Prijateljima recite šta ste isplanirali i zamolite ih za podršku. Možda će prestati da vas nutkaju čašicom čim počnete da se družite.

21. Pišite

To mogu biti pesme, kratke priče, roman, spisak dobrih namera, pisma ili razglednice. Pronalaženje pravih reči nije uvek lako, ali na kraju će vam uliti samopouzdanje i učiniti život lepšim.

22. Neprijatni poslovi odmah

Objavite rat odugovlačenju. A kada počnete, ranije ćete i završiti i ostaće vam dovoljno vremena za lepe stvari.

23. Manje društvenih mreža

Društveni mediji pojedu neverovatnu količinu našeg dragocenog vremena. Fokusirajte se na stvarni život i pravu sreću.

24. Karijera je bitna

Da li konačno želite da preuzmete kontrolu nad svojom karijerom? Radite više, ostanite fokusirani i težite napredovanju.

25. Karijera nije najbitnija

Ali možda želite da se manje bavite karijerom. Onda pokušajte da radite manje prekovremeno, ne donosite posao kući, čak ni u glavi, i ne shvatajte suviše ozbiljno neuspehe vezane za posao! Čekaju vas i druge lepe stvari.

26. Više empatije

Očistite prostor ispred zgrade, uključite se u neko udruženje za pomoć starima, nemoćnima ili životinjama. Društvene mreže služe i da saznate kada se organizuju i neke donatorske akcije. Ako ništa drugo, nahranite beskućnika u vašoj okolini. Ima ih i u Pančevu.

27. Manje ljutine

Da li se lako naljutite, čak i zbog sitnica? Postoji mnogo taktika koje možete naučiti da biste bolje upravljali svojim besom. Udahnite za početak pre nego što reagujete.

28. Nova muzika

Bez obzira na to da li je u pitanju novi album omiljenog benda ili potpuno novi žanr, pronađite više vremena za muziku jer je život s njom mnogo lepši.

29. Više svežeg vazduha

Svež vazduh pomaže da razmišljate, smanjuje stres i dobar je za vašu cirkulaciju. Pa zašto ne biste povremeno izašli iz automobila ili autobusa?

30. Više osmeha

Naučne studije su dokazale da nas osmeh čini srećnim. Zato, nasmešite se i komšiji, pa i kada ste sami, a vaš mozak će uraditi ostalo.

31. Novi prijatelji

Što smo stariji, to nam je teže da steknemo nove prijatelje. Ali nemojte se plašiti da zamolite osobu s kojom razgovarate da odete na kafu. Možda i ona to želi.

32. Urednije

Odmah slažite papire i beleške, bacajte odmah nepotrebne račune i prazne kutije i kutijice.

33. Više vremena za sebe

Biti sam nije za svakoga i nije lako i treba to naučiti. Ali ljudi koji umeju da provedu vreme i u samoći znaju koliko to hrani dušu.

34. Manje keteringa

Izbegavajte gotove proizvode ili usluge dostave. Smislite jela koja se brže spremaju, ali u sopstvenoj režiji. Ješćete zdravije, a i uštedećete novac.

35. Donosite odluke

Mislite da uvek pravite pogrešan izbor. Zato uključite mozak na vreme, umesto što se nervirate zato što ste opet stali na pogrešnu kasu. Setite se svojih prethodnih iskustava i nemojte biti ovca koja ide za vođom.

36. Prepustite odluke drugima

Ponekad treba i obrnuto. Odustanite od kontrole, prepustite se i svet će nastaviti da se okreće i bez vas. Naravno, treba da znate ko su pametni ljudi koji donose dobre odluke.

37. Napravite nešto

Kada ste poslednji put nešto napravili? Sjajan je osećaj stvoriti nešto, naslikati, izgraditi, sastaviti – znajući da ste to uradili sami, svojim rukama.

38. Zbogom, „lažnjaci”

Nisu svi „prijatelji” zaista prijatelji, nisu svi partneri zaista tu za vas. Ako ste u životu prepoznali takve crne ovce, onda ih ostavite. Ne zaslužuju vas.

(Pančevac / N. S.)

