KONTROLA SPASAVA ŽIVOT Dr Manasijević: Mnogi imaju visok krvni pritisak, ali to ne osećaju

Kontrola krvnog pritska je neophodna kako bi se predupredio nastanak srčanog udara i drugih bolesti. Pojedini pacijenti nemaju simptome koji bi ukazivali na visok pritisak, zato je neophodno merenje pritiska bar jednom mesečno.

Lepo i toplo vreme sa temperaturama koje u toku dana prelaze 10 stepeni prouzrokuje mnoge probleme hroničnim bolesnicima. Nažalost ni redovno korišćenje terapije za snižavanje visokok krvnog pritiska nekada nepomaže. Poslovica kaže stari smo oniloko koliko su nam stari krvni sudovi koji se menjaju od našeg samog rođenja.

– Svako dodatno opterećenje slabijeg kardiovaskularnog sistema odnosno srčanog mišića može da naparvi to što se napravilo početkom godine u toku prazničnih dana. Ishrana pravi prvenstveno problem vezano za gastrointrestivni trakt za procese varenja hrane. I to može naparviti dodatne probleme vezane za srce, kaže dr Zoran Manasijević, načelnik Hitne pomoći.

Faktor rizika broj jedan za nastanak srčanih oboljenja je visok krvni prtisak koji oštećuje krvne sudove i srce.

– Mnogi ljudi imaju visok krvni pritisak, ali to ne osećaju i ne znaju, jer je asimptomatski i to traje godinama. Ili znaju ali ga ne leče. Oštećenja krvnih sudova koji snabdevaju srce ne moraju da budu zapušeni 80-90 posto suženja 30-40 posto su problem , ja mislim da nema čoveka koji nema neko suženje na nivou koronarnih krvnih sudova, to je idealno mesto da se stvori tromb i što se kaže da ti iz punog zdravlja završiš priču ili doživiš akutni infarkt miokarda sa svim njegovim posledicama. Na sreću danas postoje metode ja to kažem to je žuti karton kada stigne na vreme i odradi u angio Sali i nema ožiljaka, to je opomena ali postoji mogućnost da bude kandidat za nastanak infarkta, objašnjava Manasijević.

Kontrola krvnog prtiska je osnovno pravilo ako vodite računa o svom zdravlju. Često smo svedoci da hronični bolesnici koji redovno piju svoju terapiju godinama nemaju problema bez obzira na srčano oboljenje.

(Pančevac/Novosti)

