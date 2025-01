ZABLUDA: Hladnoća izaziva prehlade

„Nazebao sam“. „Noge su mi bile hladne“. „Nisam se dobro obukao“. „Pokisao sam“. Skoro većina je ubeđena da su ovo direktni uzročnici prehlade. Zato je pre više od 50 godina sproveden eksperiment koji je trebalo da dokaže da ona ima veze sa hladnoćom i smrzavanjem. Nije uspelo. Niska temperatura okoline i spoljne temperature ne dovode automatski do prehlade ili infekcije. Inače bismo svi bili stalno bolesni tokom hladne zime. Još jedna činjenica govori protiv povezanosti hladnoće i prehlade.

Većina patogena je prilično osetljiva na hladnoću, pa su zato zato „nazebi“ mnogo ređi na Arktiku ili Antarktiku nego u umerenim geografskim širinama. Za prehladu je potreban patogen, a ne samo niske temperature.

„Neverne Tome“ će se posle svih ovih argumenata pozvati i na to da se prehlade češće javljaju u hladnoj sezoni. Odgovor je da je to zbog povećanog broja patogena u zatvorenim prostorijama, gde tokom zime provodimo većinu vrmeena. Pritom se sluzokoža isušuje, što takođe otvara put i virusima i bakterijama. A kada već dospeju u telo, tada je veća verovatnoća da ćemo i zbog uticaja zime na smanjenje imunološke odbrane tela oboleti.

Razlog što mnogi povezuju hladnoću i prehladu je i to što je najava temperature uvek drhtavica i osećaj hladnoće u telu, to jest hipotermija. Ali to je rezultat, a ne uzrok bolesti. Za sve je kriv naš imunološki sistem koji će, već kada virusi ili bakterije dospeju u naše telo, pokleknuti tek ako ne može da se odbrani.

(Pančevac)

Batut: Virus gripa potvrđen u više od pola Srbije