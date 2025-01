PRIPREME SU U TOKU: Sprema se sastanak Putina i Trampa

Trampov savetnik za nacionalnu bezbednost Majk Volc potvrdio je da su pripreme za sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina i novoizabranog predsednika SAD-a Donalda Trampa u toku.

Kako se danima spekuliše o mogućem sastanku Putina i Trampa, sada je stigla i potvrda da se počelo sa pripremama za susret koji ceo svet iščekuje.

„Pa, pripreme su u toku“, rekao je Volc u intervjuu za „ABC Njuz“ u nedelju nakon što su ga pitali kada bi sastanak mogao da se održi.

Volc je takođe rekao da bi telefonski razgovor između dvojice lidera mogao biti održan u narednim danima ili nedeljama.

Na brifingu za novinare ranije ove nedelje, Donald Tramp je rekao da Vladimir Putin „želi da se sastane“ i da je njegov tranzicioni tim u procesu organizacije. Format sastanka treba da se utvrdi, dodao je Tramp.

„Predsednik Putin želi da se sastane. On je to rekao čak i javno. I moramo da završimo taj rat, to je krvava zbrka“, rekao je Tramp, misleći na tekući rat u Ukrajini.

Predsednici Putin i Tramp održali su samit u Helsinkiju u julu 2018. Sastali su se u najmanje četiri druga navrata na marginama međunarodnih skupova i razgovarali su privatno 16 ili više puta.

Odlazeći predsednik Džo Bajden održao je jedan sastanak sa Putinom, u junu 2021. u Ženevi.

U saopštenju od nedelje, Bela kuća je rekla da Vašington veruje da svaki sporazum o Ukrajini mora da obezbedi „bezbednosne garancije“ kako bi se sprečilo da se sukob ponovi.

Ruski zvaničnici, uključujući predsednika Putina i ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, sami su ukazali na potrebu za gvozdenim garancijama, ali za Rusiju, s obzirom na tendenciju Kijeva da odustane od sporazuma, od mirovnog sporazuma iz Minska 2015. do nacrta sporazuma iz 2022. postignutog u Istanbulu, ali ostavljen nepotpisan zahvaljujući mešanju NATO-a.

Kit Kelog, Trampov izaslanik za Ukrajinu, rekao je ranije ove nedelje da Rusija i SAD moraju da komuniciraju da bi se sukob u Ukrajini okončao.

„Najveća greška koju je predsednik Bajden napravio je činjenica da nikada nije razgovarao sa Putinom“, rekao je Kelog u intervjuu.

(Pančevac/B92)

