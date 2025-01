OVAJ SRBIN JE HEROJ AMERIKE: Stevo Slepčević na prvoj liniji požara u Los Anđelesu

Južna Kalifornija u Americi već danima bije tešku bitku s razornim požarima koji gutaju sve pred sobom – šume, naselja i čitave gradove.

U takvoj katastrofi, među onima koji se bore protiv vatrene stihije nalaze se i srpski iseljenici, od kojih su mnogi na prvoj liniji.

Jedan od njih je i Srbin Stiv Steva Slepčević iz Los Anđelesa, koji je zbog svog dugogodišnjeg rada u vanrednim situacijama poznat kao heroj među američkim Srbima, ali i u celoj Americi. Sa svojom kompanijom, koja se bavi intervencijama tokom prirodnih katastrofa, Steva je trenutno na terenu, gde pomaže zajednicama pogođenim vatrenom stihijom.

Nedavno je ispričao kolike su razmere požara u Kaliforniji, ali i koliko je važno održati pribranost i timsku koordinaciju u njegovom poslu kako bi se sačuvali životi, imovina i sopstvena sigurnost.

– Upravo sam se vratio kući sa nulte tačke, sa prve linije, brzo se istuširao i krenuo nazad pre izlaska sunca da nastavim da pomažem ljudima u pogođenim oblastima. Razmere razaranja izazvanog šumskim požarima širom južne Kalifornije nisu slične ničemu što sam video u 35 godina koliko se bavim ovim poslom, tačnije prirodnim katastrofama, kaže Steva.

On dodaje da je za sada neizvesno kada će vatrena stihija biti obuzdana, ali ističe da vatrogasne jedinice na zemlji i iz vazduha rade bez predaha.

„Biće to dug i težak put do oporavka“

– Hrabrost i posvećenost ovih vatrogasaca izaziva strahopoštovanje – oni čine sve što je u njihovoj moći da minimiziraju štetu, ali resursi koji su im potrebni su potpuno iscrpljeni. Nažalost, reakcija vlasti u Los Anđelesu i Kaliforniji, koje bi trebalo da ih podržavaju, je nedovoljna, a mi vidimo posledice… Molimo vas da ove vatrogasce i sve one zadržite u svojim mislima i molitvama. Biće to dug i težak put do oporavka, ali verujem u snagu ovdašnjih ljudi ovde. Hvala vam na podršci. Pozdrav za sve Srbe! – poručio je na kraju razgovora Stevo Slepčević za portal „Serbian Times“.

I tokom uragana Milton spasavao živote

Slepčević je heroj među američkim Srbima, ali i u celoj Americi, jer je zajedno sa svojim specijalcima bio na prvoj liniji prilikom brojnih prirodnih nepogoda u poslednjih nekoliko decenija, poplava, uragana, požara…

Njegov poslednji veliki poduhvat bio je tokom uragana Milton, koji je u oktobru mesecu pogodio Floridu i istočnu obalu Sjedinjenih Američkih Država, kada je bio na čelu tima koji je spasio mnoge ljudske živote i ublažio razaranja jednog od najjačih uragana koji je ikada pogodio ovaj kontinent.

Inače, Stevo je rođen u Americi, a njegovi roditelji su u Kaliforniju stigli posle Drugog svetskog rata. Vrlo je aktivan u srpskoj zajednici i član je Upravnog odbora Halijard Fondacije, organizacije koja baštini sećanje na spašavanje američkih i savezničkih avijatičara iz Srbije tokom Drugog svetskog rata.

Slepčević je takođe veoma uticajan član Republikanske partije, a njegov najbolji prijatelj je Bobi Kenedi, vođa „Make America Healty Again“ organizacije i čovek koji će biti na čelu Trampovog kabineta za medicinu i zdravlje.

Stevan je oženjen Trejsi koja je u Americi napisala bestseler o autizmu, njihove fotografije svedoče o poznastvu i prijateljstvu s mnogim slavnim ličnostima u Americi.

(Pančevac/Serbian Times)

