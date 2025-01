Ognjen Savić: Očekivao sam da prvi doplivam do krsta

Tradicionalno plivanje za časni krst održano je i ove godine, 13. put po redu, na Tamiškom keju u sklopu obeležavanja velikog praznika Bogojavljenje, a prvi do krsta doplivao je Ognjen Savić.

Kako kaže, pobedu je očekivao, a od fizičkih aktivnosti praktikuje samo treniranje u teretani, iako se kao mali bavio plivanjem.

– Prošle godine nisam mogao da učestvujem zbog posla, jer nisam mogao da dobijem slobodni dan, a ove sam rekao da moram, čim sam video da pada u nedelju. Motiv mi je bilo druženje, ali i da osvojim krst, da ga odnesem kući, rekao je dvadesetogodišnji Ognjen.

Plivanju je prethodio defile konjanika kroz Pančevo, kojih je ove godine bilo 90 iz cele Srbije.

– Iz Pančeva ima 32, iz konjičkog kluba Pančevac 1926, dok je gostujućih bilo 58. Ukupno ima 12 žena, a najmlađi konjanik je šestogodišnja Nika Beleslin iz Kikinde, rekao je Petar Mihajlov, predsednik konjičkog kluba Pančevac 1926, koji je dodao da je zadovoljan brojem okupljenih konjanika uzuimajući u obzir vremenske uslove.

Jedna od žena bila je i Miljana Stajin, koja je rekla da joj je drago kako ovi tradicionalni događaji iz godine u godinu okupljaju sve više ljudi.

– Ovo je tradicionalno sedmi put da sam ovde, to je najbrojniji događaj u toku godine za konjanike, a okupljamo se i za Badnje veče i Božić. Drago mi je što na ovaj način možemo da objedinimo tradiciju i običaje na Bogojavljanje, rekla je Miljana Stajin iz konjičkog kluba Pančevac 1926.

Najmlađa učesnica povorke bila je Nika Beleslin (6) iz Kikinde, koja je na svom poniju Mrvici barabar , uz svog oca Žiku i sa ostalim konjanicima prošla celu povorku duž ulica Pančeva.

– Prvi put smo u Pančevu, došli smo za Bogojavljanje autom i prikolicom. Obično budemo u Kikindi, ali ne jašemo, samo odemo do reke gde se pliva za Časni krst. Moja ćerka ima 6 godina, a sa 3 je počela da jaše, u početku je bila uz mene, a od prošle godine samostalno jaše, kaže Žika Beleslin, otac male Nike, koji je oduševljen brojem konjanika koji su se okupili danas u Pančevu.

Okupljanje konjanika počelo je na raskrsnici ulica Ive Kurjačkog i Sinđelićeve. Povorka je prošla kroz Ulicu Mihajla Pupina do Ulice Dimitrija Tucovića i Preobraženskog hrama. Put je zatim nastavljen Ulicom Dimitrija Tucovića do Ulice vojvode Radomira Putnika, pa kroz Ulicu cara Dušana do 6. oktobra i do spomenika Stevana Šupljikca, ispred upravne zgrade Opšte bolnice, gde je položeno cveće na spomenik.

Usledio je povratak Ulicom 6. oktobra do Ulice cara Dušana pa kroz Ulicu Svetog Save do Ulice Mihajla Pupina, zatim kroz Ulicu Dimitrija Tucovića ponovo do Preobraženskog hrama. Tu su u kočije ušli sveštenici i defile se zatim nastavlja do Ulice braće Jovanovića do odredišta na Tamiškom keju.

Organizatori manifestacije su Srpska pravoslavna crkva, MZ „Gornji Grad”, Sportsko udruženje „Srpska Sparta”, Konjički klub „Pančevac 1926”, Turistička organizacija Pančevo i Grad Pančevo.

(Pančevac)

