Ljudi na udaru širom Srbije: Promena vremena kosi mlade i zdrave

Ovih dana i mlađe i zdrave osobe žale se na nesanicu, umor, glavobolju. Razlog tome mogu biti temperaturne oscilacije kojima smo izloženi ovih dana, a zdravstveni problemi mogu biti i ozbiljniji.

Dr Maja Knežević iz niške Hitne pomoći za RTS govorila je o tome koji su to ozbiljniji zdravstveni problemi sa kojima se javljaju građani.

„Nama se javljaju hronični bolesnici, to su srčani, plućni i neurološki pacijenti, koji se javljaju zbog povišenog pritiska, nesanice, bolova u zglobovima, kao i zbog kolapsa na ulici, s obzirom da su temperature neadekvatne za ovo doba godine. Zbog te temperaturne razlike, između dnevnih i noćnih temperature, dolazi i do varijacija u pritisku, skoka odnosno pada pritiska“, navodi dr Maja Knežević.

Zašto nastaju ovi zdravstveni problemi

Zbog čega nastaju ti zdravstveni problemi, šta se dešava u našem organizmu otkrila je dr Maja Knežević.

„Kod niskih temperatura dolazi do skupljanja krvnih sudova u telu i dolazi do skoka pritiska. Takođe na toploti se krvni sudovi šire i dolazi do pada pritiska. Ono što je karakteristično su te visoke temperature kada može doći do kolapsa na ulici. Ono što ljudi treba da urade je da sednu, da legnu. Prvi ko vidi treba da pritekne u pomoć, da donese flašicu vode, da im podignu noge 30 stepeni u odnosu na telo, pozovu nas i mi ćemo u najkraćem mogućem roku stići“, kaže ona.

Savet i za hronične bolesnike i za zdrave osobe, kako da najbezbolnije prođu kroz sve ovo je adekvatno oblačenje za ove temperaturne prilike, znači što laganije navodi dr Knežević.

„Flašica vode uvek uz sebe, redovna terapija po dogovoru sa izabranim lekarom i što manji, učestaliji obroci, što manje masno i što manje slano“, dodala je ona.

Uz sve ovo u jeku su i respiratorne infekcije, tako da je savet briga o imunitetu i uzimanje što više vitamina.

(RTS)

