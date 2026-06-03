Dolovo spremno za tradicionalne kasačke trke povodom seoske slave

U okviru obeležavanja seoske slave Prenosa moštiju Svetog Nikolaja, u nedelju, 7. juna, na hipodromu Konjičkog kluba „Dolovac“ biće održan tradicionalni kasački dan koji će okupiti brojne ljubitelje konjičkog sporta iz Srbije i regiona.

Program počinje u 15.30 časova, a ulaz za sve posetioce je slobodan.

Publika će imati priliku da prati šest kasačkih trka na stazi dugoj 2.100 metara.

Prva na programu je trka „JKP Dolovi“, nakon koje slede nadmetanja „Dom kulture 25. maj“, „Inmarosa“ i „Slims kup“.

U nastavku programa biće održana i trka „Mesna zajednica Mita Vukosavljev“, dok će sportski dan biti završen uz „IV Memorijal Slobodan Grujić“.

Ovaj događaj je prethodno bio odložen zbog jakog nevremena.

(Pančevac/J. Filipović)

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