Mošti Svetog Nektarija 14. avgusta u Glogonju

Meštani Glogonja i vernici iz Pančeva i okoline imaće sredinom avgusta retku priliku da se poklone moštima jednog od najpoštovanijih pravoslavnih svetitelja – Svetog Nektarija Eginskog Čudotvorca.

Ova velika svetinja biće svečano dočekana u petak, 14. avgusta, u 17 sati, u Hramu Rumunske pravoslavne crkve u Glogonju, gde će ostati na poklonjenje do 23. avgusta.

Svečani doček biće upriličen uz blagoslov vladike Jeronima, episkopa Rumunske pravoslavne crkve u Banatu, a mošti će biti donete na inicijativu sveštenika Kristiana Babuca.

Sveti Nektarije Eginski ubraja se među najvoljenije pravoslavne svetitelje novijeg doba i poznat je po brojnim čudima i isceljenjima.

Vernici mu se posebno obraćaju za pomoć u vezi sa bolestima, životnim iskušenjima i trenucima tuge, zbog čega ga mnogi smatraju utešiteljem ožalošćenih i zaštitnikom obolelih.

Tokom desetodnevnog boravka moštiju u Glogonju, hram će biti otvoren za sve one koji žele da se poklone ovoj velikoj svetinji i prisustvuju bogosluženjima koja će biti organizovana tim povodom.

– Pozivamo sve vernike i ljude dobre volje da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajan duhovni događaj i zajednički dočekaju mošti Svetog Nektarija, velikog svetitelja i čudotvorca, i isprosimo njegove molitve i blagoslov – poručio je sveštenik Babuc.

(Pančevac/J. Filipović)

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