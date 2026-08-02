Sveti Ilija u Jabuci: Slava, nagrade i poruke za budućnost

Mesna zajednica Jabuka obeležila je slavu tradicionalnim rezanjem slavskog kolača, koje je obavio lokalni paroh, sveštenik Živadin Mitrović, nakon čega se okupljenima obratio predsednik Saveta Mesne zajednice Jabuka, Slobodan Ilić, poželeo dobrodošlicu gostima i zahvalio svima koji svojim radom doprinose razvoju sela.

– Mnogo je urađeno tokom proteklih godinu dana, ali ja nikada nisam potpuno zadovoljan. Uvek može bolje i uvek može više – rekao je Slobodan Ilić, podsetivši da je slavlje započelo još prethodne večeri, kada je veliki broj posetilaca okupio koncert Amadeus benda.

On je istakao da godina još nije završena i da Jabuku očekuju novi infrastrukturni radovi, pre svega asfaltiranje pojedinih ulica i redovno uređenje sela, ali je naglasio da najveći izazov ostaje izgradnja kanalizacione mreže.

Prisutnima se obratio i narodni poslanik iz Jabuke Marko Mladenović, koji je poručio da će ulaganja u selo biti nastavljena i u narednom periodu.

– Pred nama su novi poslovi i novi projekti. Pored ostalog, nemerljivo veliki značaj za ovaj kraj ima i izgradnja auto-puta od Beograda ka Novom Sadu preko Pančeva, što predstavlja jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata – rekao je Mladenović.

Nagrada za znanje

Poseban trenutak svečanosti bilo je uručenje priznanja učeniku generacije Osnovne škole „Goce Delčev“.

Ove godine to priznanje poneo je Mihajlo Mickovski, koji je osnovno obrazovanje završio kao nosilac Vukove diplome.

Skroman i nenametljiv, Mihajlo kaže da su mu omiljeni predmeti bili istorija i informatika.

– Istoriju volim zbog događaja iz prošlosti, a posebno me zanimaju različiti istorijski periodi i ratovi. Za dalje školovanje upisao sam Elektrotehničku školu, IT smer, jer želim da nastavim u tom pravcu. Programiranje sam već pomalo isprobavao, zahvaljujući starijem bratu koji je krenuo tim putem, pa sam i ja poželeo da se time bavim – kaže Mihajlo.

On ističe da najveću zahvalnost duguje roditeljima Biljani i Dejanu, koji su mu, kako kaže, bili najveća podrška tokom svih osam godina školovanja.

Bratimljenje koje traje skoro četiri decenije

Slobodan Ilić posebno je istakao da je ponosan na prijateljstvo koje Jabuka već gotovo četiri decenije neguje sa Parmencom kod Čačka.

Pobratimstvo uspostavljeno 1988. godine preraslo je u mnogo više od formalne saradnje – postalo je iskreno prijateljstvo ljudi koji se redovno posećuju i razmenjuju iskustva.

Na proslavu je i ove godine stigla delegacija iz Parmenca, koju je predvodio predsednik tamošnje Mesne zajednice Miloljub Petrović.

– Veza između Jabuke i Parmenca traje od 1988. godine. Otada se redovno posećujemo, razmenjujemo iskustva i učimo jedni od drugih. Kad god dođem u Jabuku, vidim koliko je urađeno. Sećam se vremena kada je crkva bila samo u temeljima, a danas se privodi kraju. Mnogo je urađeno i na infrastrukturi, ljudi bolje žive, ali ostaje jedan veliki zadatak – kanalizacija. To je pitanje koje će zahtevati pomoć svih nivoa vlasti, jer bez rešavanja tog problema nema potpunog razvoja – ocenio je Petrović.

Ilić potvrđuje da upravo kanalizaciona mreža ostaje najveći izazov.

– Šta god da uradimo, nikada neću reći da je dovoljno. Posle jedne investicije dolazi druga. Ali kanalizacija je pitanje koje će promeniti kvalitet života u Jabuci i to je naš prioritet – naglašava predsednik Saveta MZ.

(Opširnije u sledećem štampanom izdanju „Pančevca“)

(Pančevac/J. Filipović)

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