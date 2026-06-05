KC Vršac: Danas Dečiji festival „Deca su ukras sveta“

SPORTSKI VODIČ: Gde ovog vikenda
16:00
05.06.2026
15:35SPC: Više od 800.000 osoba poklonilo se pojasu Presvete Bogorodice, sutra ga ispraćamo iz Hrama
15:35SPC: Više od 800.000 osoba poklonilo se pojasu Presvete Bogorodice, sutra ga ispraćamo iz Hrama
Danas od 19 časova u Studiju Centra Milenijum biće održan dečiji festival „Deca su ukras sveta“ posvećen stvaralaštvu pesnikinje Jadranke Ćulum i dečijem stvaralaštvu „Pevaj svoju pesmu“. Program organizuju MC „Zvončići“ i SUBNOR Vršac uz podršku Kulturnog centra Vršac.
U programu učestvuju solisti Muzičkog centra „Zvončići“ i Đački klub OŠ „Jovan Sterija Popović“. Solisti: Laura Jovanović, Vukan Vasić, Milica Vuković, Miljana Radosavljević, Đurđa Ivanović, Sava Puja, Milica Tošić i Marijan Kalinov. Instrumentalna pratnja – gitara: Aleksandar Liptak i Nenad Kukić, klavir – Andrija Liptak i Olgica Čeh. Voditelji programa su Milica Đorđević i Pavle Crnčević.
(Pančevac)
16:00
05.06.2026
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14:00
05.06.2026