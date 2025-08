Nega u kućnim uslovima: Porodice plaćaju i 100.000 dinara za brigu o starima i bolesnima

Kućna nega starih koju nude privatne ustanove specijalizovane za ovu vrstu usluga košta od 5.000 do 100.000 dinara, koliko košta 24 sata nege.

Reč je o starijim osobama koji žive same i kojima je potrebna različita vrsta pomoći, od kupovine namirnica do ozbiljne medicinske podrške. Dobar deo njih čeka mesto u domu, dok članovi porodice nisu u mogućnosti, što zbog posla i ostalih obaveza, da pruže konstantnu pomoć.

– Majka je pala i slomila kuk. Nakon operacije i rehabilitacije puštena je kući, ali se baš teško kretala. Najteže joj je bilo da ustane iz kreveta, da obavi osnovne fiziološke potrebe. Uzimala sam bolovanje, godišnji koliko sam mogla, ali prosto više nije bilo mogućnosti za izostajanjem s posla – priča Kirstina K.

Za one koji borave u svojim domovima kućnu negu nudi i Gerontološki centar u Novom Sadu

Plata joj je, kaže, bila manja, a ona je vodila računa o majci, deci, i bilo joj je baš naporno.

– Konkurisali smo i za dom, međutim, i to smo morali čekati. Upravo u tom prostoru gde nisam znala šta da radim, zvala sam jednu od agencija i dogovorila se sa njima da obilaze majku, sat vremena dnevno svaki dan. To nas je koštalo 20.000 dinara. U tu cenu je uračunato kupanje, presvlačenje, nabavka onoga što joj je potrebno iz prodavnice i davanje terapije. Meni je mnogo pomoglo, jer sam to vreme dok sam na poslu bila mirnija. Nakon pet meseci dobila je svoje mesto u državnom domu – kaže Kristina.

U zavisnosti od potreba starijih formirani su različiti paketi za koje je potrebno izdvojiti pozamašne sume novca, koje u većini slučajeva oni kojima je ta pomoć potrebna ne mogu platiti. Upravo zbog toga naslednici ili uža rodbina „uskaču“ u pomoć kako bi uspeli da plate ovakvu vrstu pomoći.

Birajte legalne i licencirane ustanove

U agencijama sa kojima smo kontaktirali apeluju da oni koji koriste ovakve vrste usluga vode računa o tome koga puštaju u kuću, i da zbog raznih vrsta prevara biraju licencirane ustanove za ovu vrstu podrške kako ne bi doživeli neprijatne situacije.

Agencije nude različite vrste paketa, te ukoliko su korisnici usluga zahtevniji, tako su i cene više.

Obična poseta, koja podrazumeva kupovanje namirnica, posetu korisnika koji je pokretan, i to jednom nedeljno u mesec dana, košta 5.000 dinara. Devet poseta mesečno košta 9.900 dinara. Kada je reč o najskupljoj kućnoj nezi, koja košta 100.000 dinara, ona uključuje medicinsku pomoć i negu, pripremu hrane, asistenciju pri jelu, podršku porodici u organizaciji nege pacijenta i tako dalje.

U zavisnosti od potreba starijih, formirani su različiti paketi, za koje je potrebno izdvojiti pozamašne sume novca

Ovakvu vrstu pomoći za one koji borave u svojim domovima nudi i Gerontološki centar u Novom Sadu. Korisnik ove usluge može koristiti od jedan do pet puta nedeljno u trajanju do jedan sat dnevno, o čemu odluku donosi stručna služba Centra za socijalni rad Grada Novog Sada. U zavisnosti od visine penzije, usluga je besplatna.

– Ukoliko korisnici i srodnici iz ličnih razloga ne žele da prikažu prihode, mogu i dalje ostvariti pravo na uslugu, ali u tom slučaju plaćaju punu cenu, koja iznosi 1.935 dinara po satu pruženih usluga – pojašnjeno je u Gerontološkom centru Novi Sad.

Gerontonegovateljice nude svoje usluge i putem oglasa, a cena je 800 dinara za sat, koliko traže ukoliko ostaju duže vreme sa korisnikom, do više od 1.000 dinara ukoliko je korisniku potrebna dodatna medicinska pomoć.

(Dnevnik)