Veliko Središte: „Miholjski susreti sela“ su više od druženja i dobre zabave

Veliko Središte bilo je domaćin tradicionalne manifestacije „Miholjski susreti sela 2026“, koja je od 24. do 26. jula okupila brojne meštane, goste i učesnike iz Srbije i regiona.

Trodnevni program u dvorištu Mesne zajednice bio je posvećen slavljenju tradicije, kulture, starih zanata i života na selu, uz prisustvo visokih zvanica iz Ministarstva za brigu o selu, Grada Vršca i narodnih poslanika.

Svečani ton manifestaciji dale su poruke o važnosti očuvanja zavičajnih korena i zajedništva. Predsednica Mesne zajednice Veliko Središte Danijela Dedjanski poželela je dobrodošlicu gostima istakavši ponos zbog vrednih ljudi koji generacijama prenose lokalni duh. Predsednik Skupštine Grada Vršca Milovan Vujičić zahvalio je resornom ministarstvu na podršci, opisavši Veliko Središte kao simbol bogate tradicije vršačkog kraja.

Značaj okupljanja naroda i očuvanja identiteta potvrdio je i narodni poslanik Risto Kostov, dok je savetnik ministra za brigu o selu Milan Prostran posebno pohvalio vitalnost sela i kreativni potencijal lokalnih udruženja žena.

Član Gradskog veća za ruralni razvoj Slaviša Maksimović naglasio je da lokalna samouprava kontinuirano podržava seoske sredine kroz manifestacije, ali i kroz kapitalne projekte. On je najavio plan da se susreti svake godine održavaju u drugom mestu, te podsetio na tekuću izgradnju 27 kilometara duge kanalizacione mreže na pravcu Gudurica – Veliko Središte – Vršac, što je jedna od najvećih infrastrukturnih investicija u Južnom Banatu.

Tokom tri dana, posetioci su uživali u sportskim takmičenjima, Gulašijadi, turniru u šahu, dečjoj olimpijadi i izložbi sitne živine. Bogat kulturno-umetnički program obeležili su nastupi folklornih ansambala iz Čortanovaca, Pavliša, Gudurice i Cerovice iz Republike Srpske, dok su za muzički deo i dobru atmosferu bili zaduženi sastavi „Ritam Iks“, „Lafan bend“ i vršački „Odraz“.

U najatraktivnijem kulinarskom delu programa – takmičenju u pravljenju vojvođanske pite – titulu apsolutnog pobednika odnelo je Udruženje žena „Selo Vojvode“ iz Vojvodinaca. Manifestacija je završena uz visoke ocene posetilaca, dokazavši da raznolikost kultura i naroda koji vekovima žive na ovom prostoru predstavlja najveće bogatstvo i trajnu vrednost vršačkog kraja.

(Grad Vršac)