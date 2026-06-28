Ko dominira među polovnjacima, a ko je najveće razočaranje

Više od 20 odsto automobila ne prolazi tehnički pregled u Nemačkoj zbog ozbiljnih tehničkih nedostataka.

Za najnovije izdanje TÜV izveštaja analizirano je čak 10,2 miliona redovnih pregleda, a rezultati šalju jasnu poruku kupcima polovnih vozila.

Oko 150.000 automobila proglašeno je potpuno nebezbednim za saobraćaj i odmah je poslato na servis, dok je 15.000 vozila odmah isključeno iz saobraćaja zbog kritičnog stanja.

U ovom izveštaju, električni automobili se takođe prvi put detaljno analiziraju, sa potpuno suprotnim rezultatima: dok je VW e-Golf završio među najboljima, Tesla Model 3 je zvanično najgori automobil u svojoj starosnoj kategoriji.

Honda neprikosnovena, Tesla na samom dnu liste

Honda Jazz je apsolutni pobednik – u kategoriji automobila do tri godine starosti, Honda Jazz drži čvrsto prvo mesto sa stopom kvarova od samo 2,4 odsto.

Odmah iza njega su VW Golf Sportsvan (2,5 odsto) i Audi Q2 (2,6 odsto), dok legendarni Porsche 911 Carrera ostaje nedodirljiv i vlada vrhom u kategorijama vozila do pet i do sedam godina.

Tesla Model 3 je doživeo pravi fijasko. Među automobilima starim od dve do tri godine, drži ubedljivo poslednje mesto na listi sa stopom kvarova od 14,2 odsto, što je lošiji rezultat čak i od Ford Mondeo-a (13,2 odsto). Isti model drži dno i u kategoriji starih od četiri do pet godina sa 19,7 odsto neispravnih vozila.

Tokom godina, problemi se dramatično akumuliraju kod određenih proizvođača. Tako, u kategoriji vozila starih deset i jedanaest godina, Dačija Logan beleži šokantnih 39,6 odsto pada tehničkih performansi. Među još starijim vozilima (12 do 13 godina), Reno Tvingo drži neslavni rekord sa čak 41,5 odsto neispravnih primeraka.

Ovo su najbolji automobili po klasama

Unutar pojedinačnih automobilskih segmenata, kvalitet značajno varira. Ako tražite pouzdano mlađe polovno vozilo, ovo su modeli koje nemački stručnjaci ističu kao uzore:

– Klasa automobila „Mini“: Kia Picanto (3,8 odsto neispravnih);

– Mali automobili: Honda Jazz (3,4 procenta neispravnih);

– Kompaktna klasa: VW e-Golf (3,4 odsto neispravnih);

– SUV vozila: Audi Q2 (2,6 procenata neispravnih) i,

– Kombiji: VW Golf Sportsvan (2,5 odsto neispravnih).

Automobili koji najčešće padaju na tehničkom

Što su vozila starija, lakše je da svi fabrički problemi i nemar vlasnika izađu na videlo. U dugoročnoj statistici, modeli brendova Dacia i Renault prolaze najgore, ali su i neki modeli bavarskog BMW-a neočekivano visoko na listama.

Za najnovije izdanje TÜV izveštaja analizirano je čak 10,2 miliona redovnih pregleda, a rezultati šalju jasnu poruku kupcima polovnih vozila.

Oko 150.000 automobila proglašeno je potpuno nebezbednim za saobraćaj i odmah je poslato na servis, dok je 15.000 vozila odmah isključeno iz saobraćaja zbog kritičnog stanja, piše Feniks magazin.

U ovom izveštaju, električni automobili su takođe prvi put detaljno analizirani, sa potpuno suprotnim rezultatima: dok je VW e-Golf završio među najboljima, Tesla Model 3 je zvanično najgori automobil u svojoj starosnoj kategoriji.

(Bizportal)