Bazen JKP „Mladost“ pravo mesto za opuštanje

Otvoreni bazen u Pančevu počeo je sa radom, a sugrađani su jedva dočekali priliku da se sklone sa asfalta i potraže prepodnevno osveženje u vodi.

Otvoreni bazen JKP „Mladost“ u Pančevu počeo je sa radom, a sugrađani su jedva dočekali priliku da se sklone sa asfalta i potraže prepodnevno osveženje u vodi. Prvi dan letnje sezone obeležio je priličan broj kupača među kojima su, očekivano, prednjačili najmlađi, ali ni stariji Pančevci nisu odoleli iskušenju da odmah isprobaju vodu.

Najveću graju napravili su mališani koji su na bazen stigli odmah nakon sportskih obaveza.

„Baš nam je lepo! Skačemo, plivamo, zabavljamo se. Zanimljivo nam je, sa drugarima se igramo i uživamo. Meni je super. Nama je baš lepo jer smo mi pitali roditelje da ostanemo da se igramo malo na bazenu posle treninga. Inače treniramo plivanje u ‘Olimpu’. Pošto smo jutros imali trening, jako nam je bila prijatna voda .. Jutros smo bili samo mi i roditelji, a sad je već gužva“, uglas poručuju mali plivači.

Pored najmlađih, otvaranje sezone sa nestrpljenjem su iščekivali i najstariji sugrađani, za koje ova gradska oaza ima poseban značaj.

„Došli smo da se malo brčkamo, okupamo i osvežimo. Voda je sasvim u redu, da budem iskren. Iznenađen sam koliko je toplo, očekivao sam da je hladnije. Jedva smo čekali otvaranje pošto jezero još nije proradilo, pa onda kombinujemo – bazen, pa jezero. Za nas penzionere je besplatno, tako da nemamo taj trošak. Sve najbolje, drago mi je da su ovo sredili i da naša opština vodi brigu i o nama penzionerima i o ovim mlađima.

Malo je hladnija voda, ali ugrejaće se to. Za sada nema gužve, a biće kad još malo otopli. Ja sam jedva čekala da se otvori bazen, sve sam unapred isplanirala“, ističe jedna od zadovoljnih pančevačkih penzionerki.

Otvoreni bazen građanima je na raspolaganju svakog dana od 10 do 18 časova. Cena karte ostala je nepromenjena u odnosu na prethodne godine, dok je ulaz za mališane do 5 godina potpuno besplatan. Kako bi boravak na kupalištu bio što ugodniji, posetiocima su obezbeđeni prateći sportski tereni i kafić, dok o bezbednosti svih kupača neprekidno brinu obučeni spasioci.

(Pančevac/RTV Pančevo)