Magla bend zapalio Pančevo: Mladi proslavili svoj dan uz hitove i edukaciju

Plato ispred zgrade Gradske uprave u Pančevu sinoć je bio centar vrhunske zabave, pozitivne energije i omladinskog aktivizma. Povodom obeležavanja Međunarodnog dana mladih, Kancelarija za mlade grada Pančeva organizovala je manifestaciju koja je okupila veliki broj posetilaca, a kulminacija večeri bio je spektakularan koncert popularnog Magla benda.

Program je počeo u 18 časova informativno-edukativnim blokom. Građani, a pre svega omladina, imali su priliku da obiđu štandove brojnih institucija i organizacija koje pružaju podršku mladima. Kroz razgovor sa stručnjacima i vršnjacima, posetioci su se informisali o zdravlju, prevenciji, bezbednosti u saobraćaju i nauci.

Na štandovima su svoje omladinske programe, mogućnosti za volontiranje i usavršavanje predstavili Kancelarija za mlade, Dom zdravlja Pančevo, Opšta bolnica Pančevo, Agencija za bezbednost saobraćaja i Centar za promociju nauke.

Nakon uspešnog dnevnog dela koji je stavio fokus na aktivno učešće mladih u društvu, usledila je žurka za pamćenje. Magla bend je svojim prepoznatljivim hitovima i neverovatnom energijom podigao publiku na noge, opravdavši status jedne od najboljih grupa za live nastupe.

Sinoćni događaj uspešno je spojio važne edukativne poruke i odličan provod, šaljući iz Pančeva najlepšu sliku solidarnosti, omladinske kreativnosti i zajedništva.

(Pančevac/Kancelarija za mlade/S.L)