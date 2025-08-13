22 godine od terorističkog napada na srpsku decu u Goraždevcu

Navršavaju se 22 godine od zločina u Goraždevcu na Kosovu i Metohiji, kada su nepoznate osobe iz “kalašnjikova” pucale na srpsku decu koja su se kupala u reci Bistrici. U napadu su ubijeni Ivan Jovović (19) i Pantelija Dakić (13), dok je još četvoro dece teško ranjeno. Za ovaj zločin niko nije odgovarao. Međunarodna misija EULEKS obustavila je istragu 2011. godine, kako su naveli, zbog nedostatka dokaza. Parastos stradalima biće služen u 10 časova ispred Crkve Rođenja Presvete Bogorodice u Goraždevcu. Službu će predvoditi iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić.

Nepoznate osobe su na današnji dan pre 22 godina iz “kalašnjikova” pucale na srpsku decu koja su se kupala u reci Bistrici i ubile Ivana Jovovića i Panteliju Dakića. Teško su ranili Draganu Srbljak (13), Marka Bogićevića (12), Bogdana Bukumirića (14) i Đorđa Ugrenovića (20).

Ivan Jovović imao je 19, a Pantelija Dakić 13 godina.

Nakon zločina, predstavnici međunarodne zajednice izjavili su da će “prevrnuti svaki kamen” kako bi pronašli počinioce. Međutim, ni nakon više od dve decenije, niko nije odgovarao za ovaj napad. Istraga je zvanično obustavljena pre 13 godina, bez utvrđenih krivaca ili pokrenutog postupka.

Tog 13. avgusta 2003. godine, na improvizovanoj plaži i u reci Bistrici nalazila se grupa od 28 srpske dece i mladih iz Goraždevca. U tom trenutku, iz zasede je izvršen teroristički napad.

Prema nalazima istražitelja Unmika, napadači su otvorili rafalnu paljbu iz automatskog oružja, najverovatnije “kalašnjikova”, ispalivši ukupno 87 metaka na decu i mlade koji su se nalazili u vodi i na obali.

Postoje indicije da su napadači došli iz obližnjeg albanskog sela Zahač, ali njihov tačan broj i identitet nikada nisu utvrđeni.

Ovaj teroristički čin dogodio se uoči planiranog povratka oko 200 prognanih Srba u taj deo Metohije.

Zločin su osudili predstavnici Unmika, Kfora, EU, Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Francuske, pa i zvaničnici privremenih organa samouprave u Prištini.

Neuspešna istraga i obustava postupka

Zvanični Beograd je odmah po napadu zatražio hitno zasedanje Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Prema dostupnim podacima, istražni organi UNMIK-a i policija na Kosovu i Metohiji saslušali su približno 70 svedoka — prema nekim navodima, čak 75 osoba — a pretreseno je više od 100 kuća u potrazi za dokazima i osumnjičenima.

Za informacije koje bi dovele do rasvetljavanja zločina, bila je raspisana nagrada u iznosu od milion evra. Ipak, uprkos brojnim osudama i obećanjima o posvećenosti istrazi, konkretni rezultati su izostali. Zvanično, do novih saznanja nikada nije došlo.

Euleks je 2011. godine zvanično obustavio dalju istragu. Pet godina kasnije, 2015, isto su učinile i institucije privremene vlasti u Prištini.

Ubistvo dece u Goraždevcu smatra se jednim od najgnusnijih zločina nad srpskim stanovništvom od dolaska međunarodnih snaga na Kosovo i Metohiju 1999. godine. Osim što pravda nije zadovoljena, srpska enklava Goraždevac je nakon toga više puta bila meta vandalskih napada, uključujući i skrnavljenje spomenika žrtvama ovog napada.

Goraždevac nekada i sad

Goraždevac je nekada bio najveće srpsko selo u tom delu Metohije. Prema popisu iz 1981. godine, selo je imalo 1.440 stanovnika, od čega su 72 odsto bili Srbi. Prema podacima iz 2011. godine, u selu je živelo 570 ljudi, od kojih su 255 bili Srbi, odnosno 44 odsto.

Kancelarija za KiM: Ideologija iza zločina u Goraždevcu je temelj terora nad Srbima

Povodom 22 godine od terorističkog napada na srpsku decu u Goraždevcu, Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je ideologija koja stoji iza tog zločina i dalje živa i da nastavlja da proizvodi mržnju prema Srbima i drugim nealbancima na Kosovu i Metohiji.

“Prošle su više od dve decenije od jednog od najmonstruoznijih zločina terorista nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji, i na današnji dan čitav naš narod seća se mučki ubijene i ranjene srpske dece u Goraždevcu”, navodi se u saopštenju.

Tog tragičnog dana 2003. godine, koji nas je sve ispunio užasom i nevericom, kako podseća Kancelarija za KiM, ubijeni su dečaci Ivan Jovović i Pantelija Dakić, a četvoro dece je ranjeno, i do danas nije utvrđeno ko je počinilac.

“Poznata je ideologija koja stoji iza ovog zločina, i to je ista ona ideologija koja do danas proizvodi mržnju prema Srbima i svim drugim nealbancima na Kosovu i Metohiji i koja je temelj političkog delovanja Aljbina Kurtija i njegovog terora nad srpskim narodom”, ističe se u saopštenju.

Zločin je takođe, ukazuje se, bio zataškavanje masakra, i zatvaranje međunarodne istrage, zbog čega su zločinci, kao i u mnogim drugim slučajevima napada na Srbe, izbegli kaznu i suočavanje sa licem pravde.

“Naš narod pamti svoje stradalnike, a uoči godišnjice ovog zločina, ekstremisti u uniformama, ispunjeni istom mržnjom, ispaljuju rafale na srpske mladiće u Leposaviću i to čine bez ikakve osude i sankcija”, naglašava Kancelarija za KiM.

