Kulturna dešavanja Južni Banat

Održan tradicionalni koncert Plesnog studija „Balerina“ u Kovačici

13:00

26.06.2026

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Printscreen/RTV Kovačica

U velikoj sali Doma kulture „3. oktobar“ u Kovačici održan je tradicionalni godišnji koncert Plesnog studija „Balerina“, prenosi RTV Kovačica.

Publika je uživala u raznovrsnim koreografijama koje su predstavili članovi svih uzrasta, a koncert je još jednom prikazao njihov talenat, posvećenost i ljubav prema plesu. Prema rečima predsednice studija, koreografa i međunarodnog sudije Vladislave Pipi Vojvodić, članovi Plesnog studija „Balerina“ koji dolaze iz opštine Kovačica, tokom protekle godine ostvarili su zapažene rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

(RTV Kovačica)

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Doma kulture „3.oktobar” koncert Kovačica Olesni studio Balerina

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