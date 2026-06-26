Održan tradicionalni koncert Plesnog studija „Balerina“ u Kovačici

U velikoj sali Doma kulture „3. oktobar“ u Kovačici održan je tradicionalni godišnji koncert Plesnog studija „Balerina“, prenosi RTV Kovačica.

Publika je uživala u raznovrsnim koreografijama koje su predstavili članovi svih uzrasta, a koncert je još jednom prikazao njihov talenat, posvećenost i ljubav prema plesu. Prema rečima predsednice studija, koreografa i međunarodnog sudije Vladislave Pipi Vojvodić, članovi Plesnog studija „Balerina“ koji dolaze iz opštine Kovačica, tokom protekle godine ostvarili su zapažene rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

(RTV Kovačica)