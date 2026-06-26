IZAŠAO „PANČEVAC”: Idemo po svoj primerak!

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Novi broj najstarijeg živog nedeljnika na Balkanu od 26. juna je na trafikama. U „Pančevcu” možete pročitati: ponovo radi bazen, ponovo radi bazen; šta treba da znamo kada izađemo na sunce; kako se šišaju ovce; sedenje ispod klime – koliko to košta; Dunja Stanojević, devojčica sa Daunovim sindromom oduševila ceo grad…

Gost „Pančevca” bio je Miroslav Farkaš, čovek koga svi znaju, a malo ko ga zaista poznaje, pišemo i o tome kako putuje Nemanja Rotar kroz pančevačku poeziju, o našoj kajak-kanu regati… Saznajte i ko su specijalisti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Pančevac”, u kome rade magnetna rezonanca, skener, rendgen i mamograf, sve o sportu i još mnogo, mnogo toga…

Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Demo Beriša je posetu Pančevu, prošle nedelje, započeo sastankom sa načelnikom Južnobanatskog okruga dr Zoranom Tasićem, članicom Gradskog veća Grada Pančeva zaduženom za područje rada, zapošljavanja i socijalne politike Sanjom Patalov Stojadinović i predstavnicima gradova i opština u sastavu okruga – razgovarali su o pitanjima važnim za lokalno stanovništvo i izazovima sa kojima se građanstvo suočava.

On je, u sali 206 u zgradi Gradske uprave, poručio da se prava građana, poverenje u institucije i snažnije društvo grade kroz neposredan razgovor, prisustvo na terenu i zajednički rad sa lokalnim zajednicama.

(Opširnije u štampanom izdanju „Pančevca”)

(„Pančevac” / S. T.)

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