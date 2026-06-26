Vučić u Oplaniću kod Kraljeva: Dočekao ga veliki broj meštana i Srbi sa KiM

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u selo Oplaniće kod Kraljeva, gde ga je dočekao veliki broj građana, među kojima i Srbi koji su jutros krenuli sa Kosova i Metohije za Beograd, kako bi prisustvovali skupu “Srbija jedna porodica” koji će biti održan sutra.

Vučića su dočekali i i ministar za javna ulaganja Darko Glišić i predsednik opštine Kraljevo.

Predsednik je stigao u Oplaniće nakon svečanog otvaranja nove deonice Moravskog koridora od Adrana do Preljine.

Prilikom dolaska predsednika, orilo se “Pevaj Srbijo”.

– Ko god može, dobrodošao je u Beograd – rekao je Vučić okupljenim građanima.

– Hoću posebno da se zahvalim momcima i devojkama sa Kosova i Metohije – rekao je.

– Da im se zahvalim na hrabrosti, na tome što čuvaju naše ime i prezime na KiM. Veliko hvala za sve što čine za našu državu. Nama memorandumi nisu potrebni, znamo šta je Srbija.

– Pokušali su da nam unište državu. Mi njima nećemo da se svetimo. Jedino što hoćemo to je da budemo zajedno, ujedinjeni, i da zajednički gradimo budućnost naše zemlje – poručio je Vučić.

(Pančevac)