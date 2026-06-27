Danas skup „Srbija jedna porodica“: Koncerti, roboti, najveća zastava Srbije i sadržaji za celu porodicu

Na platou ispred Doma Narodne skupštine Srbije danas će biti održan skup „Srbija jedna porodica“, a za građane je pripremljen celodnevni program sa brojnim sadržajima namenjenim svim generacijama.

U centru Beograda završene su pripreme za okupljanje, postavljena je centralna bina sa porukom „Zajedno gradimo budućnost Srbije – Svi smo jedna porodica!“, kao i veliki video-bimovi, drveni štandovi i beli šatori. Na Trgu Nikole Pašića uređeni su mali tereni za košarku i fudbal, dok su na više lokacija postavljene cisterne sa vodom zbog visokih temperatura.

Program za najmlađe počinje nakon 11 časova, kada će mališani zajedno sa roditeljima moći da uživaju u predstavama, edukativnim radionicama, igraonicama i interaktivnim sadržajima.

Prema najavljenom programu, posle 15 časova mladi će u korteu krenuti ka Skupštini, dok će nešto pre 16 sati početi koncerti i muzički program sa poznatim izvođačima.

Oko 17 časova kroz grad će proći veliki broj bajkera, nakon čega će učesnici poneti najveću srpsku trobojku, dugu više od 500 metara i široku oko 10 metara, do platoa ispred Doma Narodne skupštine.

Glavni deo programa počinje u 18 časova. Posetioci će imati priliku da vide humanoidne robote koji će, uz zvuke harmonike, igrati „Moravac“, a potom će se obratiti predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Kako je ranije najavljeno, građani će tokom skupa moći da izaberu pet prioriteta koje smatraju najvažnijim za budući razvoj zemlje, među kojima su očuvanje mira i stabilnosti, unapređenje zdravstvenih usluga, bolje obrazovanje, rast penzija, energetska sigurnost, ulaganja u kulturu i ekologiju, kao i druga pitanja od značaja za svakodnevni život.

Na listićima će biti ostavljen i prostor da građani napišu probleme sa kojima se suočavaju i iznesu svoje predloge i sugestije.

Predsednik Srbije najavio je da će tokom obraćanja govoriti i o novim merama pomoći namenjenim pre svega socijalno najugroženijim građanima, kao i o budućim političkim planovima.

Na skup su prethodnih dana peške krenule grupe građana iz brojnih gradova i opština širom Srbije, a put Beograda uputili su se i Srbi iz Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.

(Pančevac)