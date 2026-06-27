Vučić poručio pred današnji veliki skup: “Kada smo složni, postižemo više”

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je građane da danas u što većem broju prisustvuju skupu “Srbija, jedna porodica”, koji će biti održan na platou ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu.

– Kada smo složni, postižemo više – poručio je Vučić na Instagramu.

Glavni deo programa počeće u 18 časova, nakon izvođenja državne himne, a posetioci će imati priliku da vide humanoidne robote koji izvode igru “Moravac”, što je prethodnih dana privuklo veliku pažnju javnosti.

Nakon toga, građanima će se obratiti predsednik Aleksandar Vučić.

Vučić je ranije najavio da će tokom govora govoriti o predstojećim izborima, predstaviti deo novih mera, kao i da će, kako je naveo, ukazati na razliku između, kako je rekao, “pristojne Srbije” i onih koji izazivaju sukobe.