SPEKTAKL ISPRED SKUPŠTINE: Razvijena srpska trobojka teška jednu tonu

BEOGRAD – Ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu u toku je masovni skup pod nazivom „Zajedno gradimo budućnost Srbije – Svi smo jedna porodica“, a centralni događaj popodneva obeležilo je razvijanje najveće srpske zastave do sada, dugačke 500 metara i teške jednu tonu.Plato ispred parlamenta, Trg Nikole Pašića i deo Bulevara kralja Aleksandra u potpunosti su ispunjeni građanima koji su pristigli iz svih krajeva Srbije, uključujući i organizovane dolaske sa Kosova i Metohije.Defile bajkera i bogat prateći programAtmosferu na ulicama prestonice dodatno je podigla masovna kolona bajkera koja je oko 16 časova krenula od Palate Srbija na Novom Beogradu.

Motociklisti su se preko Brankovog mosta uputili ka Skupštini, a u vožnji sa njima učestvovao je i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević.Prostor oko Skupštine opremljen je video bimovima, belim šatorima i drvenim štandovima na kojima su izloženi proizvodi domaće radinosti, tradicionalna hrana i piće. Pored izložbenog dela, građanima je omogućeno da učestvuju u svojevrsnoj anketi. Naime, na postavljenim punktovima oni mogu da zaokruže pet od 15 ponuđenih tema koje smatraju prioritetnim za budućnost zemlje, uz opciju upisivanja sopstvenih sugestija i problema

Za najmlađe posetioce na Trgu Nikole Pašića organizovane su likovne radionice, nastupi mađioničara, sportske animacije i zabavni parkovi sa dvorcima na naduvavanje. Zbog visokih temperatura i velikog broja ljudi, na više lokacija u gradu raspoređene su cisterne sa pisaćom vodom, kao i mesta za odmor starijih sugrađana.Obraćanje predsednika i tehnološke inovacije u 18 časovaZvanični, glavni deo programa zakazan je za 18 časova. Prema najavama organizatora, program će otvoriti specifičan nastup humanoidnih robota koji će igrati tradicionalno kolo „moravac“.Nakon toga, okupljenima će se obratiti predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Očekuje se da će predsednik u svom govoru predstaviti novi paket državnih mera usmerenih ka pomoći socijalno najugroženijim kategorijama stanovništva, kao i zvanični naziv liste pod kojim će SNS nastupiti na predstojećim izborima.

(Pančevac)