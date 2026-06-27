Ministar Mali sa istorijskom srpskom trobojkom: “Ponosni na srpsku trobojku! Srbija pobeđuje”

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali našao se na čelu kolone koja će ponosno poneti najveću zastavu Srbije — dugu čak pola kilometra, široku devet metara.

Podsećamo, kada se kaže da je zastava duga pola kilometra, mnogima to zvuči kao apstraktan podatak. Međutim, kada se prevede u slike koje svako može da razume, postaje jasno o kolikom simbolu je reč. Kada se razvije u ravnoj liniji, ova trobojka protezaće se od zgrade Vlade Srbije pa sve do raskrsnice kod Pionirskog parka.

– Ponosni na srpsku trobojku! Srbija pobeđuje – napisao je ministar Mali uz podeljene fotografije sa građanima i istorijskom srpskom trobojkom!

(Pančevac)